QR EASY 適合實名制（實聯登錄）的手機條碼掃描器 APP

       

武漢肺炎疫情越趨嚴峻，現在走到哪都要實名制（實聯登錄），就是怕萬一有接觸到確診者的話，，

要能聯絡得到人、通知後續的防疫工作。

雖然已經有不少連鎖店家使用自家會員服務 APP 來當作實聯登錄的驗證工具，像 COSTCO 這種100%會員制的就只要進去時查驗會員卡、結帳時過卡結帳就已經算是有實聯登錄（沒結帳的另外攔截補登記），不過還是有許多小店家還是需要靠紙筆來登記。

如果你是店家或活動主辦單位，不希望大家用紙筆填寫實聯登錄表增加接觸風險，也不想讓消費者花時間在門口掃條碼、填寫線上表單，可以試試看另外這款手機 QE CODE 條碼掃描工具。

QR EASY 的掃描速度很快，辨識成功率也很高，可同時紀錄條碼的文字內容與登錄時間，掃描完成後還能手動輸入備註資訊（如電話號碼），還能將掃描記錄匯出成 CVS 格式的檔案，方便日後查閱或整理。

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除此之外，QR EASY 特有的「批次掃描模式」還可以連續不間斷的一直掃描條碼、辨識與紀錄，把手機開著、固定好在架子上，就可以一直掃、一直掃並自動留下記錄。對於人流較多的場所來說，請顧客拿出「有條碼」的會員卡或身分證（背面有條碼），直接在鏡頭前嗶一下，瞬間就可完成實聯登錄（真要聯絡的時候再根據會員資料庫或身分證號去查就好）。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：QR Code & Barcode Scanner (no ads)
  • 軟體版本：2.5.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體（無廣告）
  • 檔案大小：6.0 M
  • 系統支援：Android
  • 官方網站：QR Easy
  • 軟體下載：Android 安卓版下載

使用方法

第1步 安裝好 QR EASY 程式、開啟之後，先將掃描區域拉大一點，然後手機鏡頭瞄準你的會員卡或身分證有條碼的位置，只要有完整讀取到整個條碼就能馬上顯示條碼內容。

第2步 如果是單筆掃描，就可以在最上面看到一串數字，這就是條碼內容。按一下「Add notes」可新增備註資訊，如電話號碼..等。

第3步 點一下掃描區域右下角有一疊紙張的那個圖示，可切換成連續掃描模式，只要把條碼放在鏡頭下不到一秒就可完成、繼續掃描下一張，全部完成後再到「History」選單裡面看掃描記錄即可。

最後更新：05-17, 2021 下午 3:03

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