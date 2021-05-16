自製「實聯制」表單，手機掃 QR Code 就能線上登錄！

       

因應最近武漢肺炎疫情升級，不只台北市、新北市升級第三級警戒後出門在外的人流管制變嚴格，其他準三級的縣市也逐漸開始管制賣場與店家的人員進出，，

幾乎各大小店家都需要透過實聯登記的方式留下電話號碼與姓名（或只留姓氏找得到人就好，就像餐廳訂位那樣）。

以往都是直接弄個簽名簿讓每個進入賣場或店家的人寫，但這樣做不但速度慢，而且同一支筆被不同人一直摸來摸去，難保不會有其他潛在確診者用打完噴嚏或擤完鼻涕的手去拿筆簽名。

所以透過自己的手機直接線上登錄是最安全的，如果你不是資源豐富的大賣場或連鎖店家，沒有那種很厲害的會員 APP 可以直接改來做實聯登錄的話，該怎麼用最簡單、最便宜的方法來執行線上實聯登錄的任務呢？

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以下就用免費的 Google 表單來做，其實只要開個表單新增聯絡人姓名、電話、人數…3個欄位，做好的表單再把網址轉成 QR Code，然後印出來放在店家門口或櫃台上，讓每個進來的人都用手機掃描 QR Code 條碼再填個表單就好。雖然打字還是要花時間，但無接觸的作法至少比用紙筆手寫還安全些。

實聯制表單測試，請用手機掃描條碼、填寫。

一、製作線上「實聯制」表單的方法：

第1步 開啟 Google 表單登入後按右下角的「+」按鈕，新增一個線上問卷表單。開啟後，先輸入標題與說明，然後按右邊的「+」按鈕新增你要的欄位並輸入問題的內容。

第2步 每個表單都可以選擇問答的類型，如簡答或下拉式選單，請儘量詢問最少量的個資，只要找得到人就好。

第3步 右上角可以設定表單的色彩、樣式與佈景主題，隨時按一下眼睛的圖示可以預覽表單完成後的樣子。

第4步 按右上角的「傳送」按鈕，可以複製表單的網址，之後再把這網址轉成 QR CODE、印出來就可以。

將網址轉成 QR CODE 的方法https://briian.com/54407/

第5步 當有人開始填寫表單之後，我們可以回到 Gogole 表單網站，在「回覆」頁面中按一下「在 Google 試算表中查看回應」。

第6步 我們可以在類似 Excel 的試算表中看到顧客登錄的姓名、電話與登錄時間，萬一哪天有其他顧客有狀況，可以隨時從這個表格中抓出對應時間的所有人，通知他們做好自我健康管理與相關防疫措施。

最後更新：05-16, 2021 下午 2:08

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訪客留言：

4 Replies to “自製「實聯制」表單，手機掃 QR Code 就能線上登錄！”

  2. 覺得應該反過來，個人製作一個基本時連資料的QR CODE ，給商家派一人入店時掃客戶的QR CODE更方便，QR CODE自動轉成資料列紀錄聯繫方式。連資料都不用填！

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    1. 也是可以，不過這樣就變成兩邊都要開手機一個顯示自己的QR CODE，另外一個店員掃描顧客的手機。這樣就要多花一個店員的人力與時間。

      如果是店家把自己的 QR CODE 印出來放門口，店員只要瞄一眼看顧客的登錄畫面就好，這樣人力需求少一點，人員接觸的距離也可以不用那麼近。

      回覆

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