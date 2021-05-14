Facebook Cover Maker 讓「封面」與「大頭貼」融為一體的 FB 封面產生器

       

Facebook 的個人檔案上方都可以放置一張大的封面圖，在改版後，個人的大頭貼也從原本的左側移動到了正中間，，

由於兩張圖在版面的呈現上是有部份重疊的，我們可以利用這個重疊的設計來製造一些有趣的效果。

「Facebook Cover Maker」是一款線上的 FB 封面產生器，可以製作封面與大頭貼融為一體的視覺效果，操作方式超級簡單，透過上傳一張照片，就能輕鬆移動調整位置，同時製作封面及大頭貼圖片，如果有需要的話，還可在封面圖上加入大標題、小標題，或是其它社群平台的帳號、網址、Email 等資訊。

文字的部份有提供多種不同的特殊英文字體，也可調整大小、字距、顏色、格式等，另外也能加入一些簡單的手繪圖示貼紙，像是箭頭、對話泡泡、線條等，有需要的話都可以自由運用唷！

完成製作後，就可以分別保存封面與大頭貼兩張圖片，再到個人的 Facebook 上進行更新即可。服務基本上可免費使用，不過有一些進階的功能就需要另外加入付費的 Pro 版本才可使用，有興趣的可以到這裡參考相關價格與說明。

 
  • 網站名稱：Facebook Cover Maker
  • 網站網址：https://quotescover.com/tools/facebook-cover-photo-maker
    •  

    網頁畫面：

    打開網站後，往下滑一點就可以看到下圖的製作編輯區塊。點擊下方的「Upload Background」就可以從電腦上傳要使用的照片。



    上傳照片後，可移動照片調整到想要的位置，在封面的部份還有用「紅色虛線」標示出行動版本會顯示到的範圍，可以做為調整位置的參考。接著就可以在右側欄位中，加入大標、小標、貼紙或是其它的社群帳號、網址、Email 等資訊。



    點擊「PREVIOUS FONT」或「NEXT FONT」可切換不同的英文字體。下方則可調整文字的字距、尺寸大小等。



    如果不需要封面的大標或小標，直接將文字清除，留白即可。



    貼紙的部份選項並不多，如果剛好有需要的就可以直接使用，點擊下方的下拉選單可選取顏色。



    最後一個「BRAND」可選擇加入一些社群帳號、網址、Email 等資訊，不過免費版本只能擇一加入。



    完成編輯後，點擊右上角的「DOWNLOAD」。



    免費版本需再等待 20 秒的時間。



    接著再點擊「DOWNLOAD COVER AND PROFILE PIC」。



    然後就可以分別點擊「DOWNLOAD FACEBOOK COVER」及「DOWNLOAD PROFILE PICTURE」將封面與大頭貼下載回來。



    下載完後，就可以到自己的 Facebook 做設定囉！

    最後更新：05-14, 2021 下午 5:02

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