Swopster 小清新益智遊戲，一個與自己的比賽！

       

「Swopster」是一款很清新的益智遊戲，在純白色的畫面下加入了多彩的圓圈，玩家需移動其中的圓點，，

讓圓圈與圓點顏色配對後即可過關。每回合都是一個新的挑戰，遊戲一開始就會進行計時，直到結束才會公佈該回合的挑戰時間。

遊戲分為兩種難度 3×3 與 4×4，只有在空格九宮格範圍內的圓點才可進行移動，如何在時間的壓力下，一邊移動一邊思考最佳移動方式，就是玩家最大的挑戰，可以訓練抗壓性與邏輯能力哦！

目前只有單純的顏色，之後還會加入更多花俏的圖形，像是動物、國旗或是水果等。喜歡簡單益智遊戲的朋友，可以一起來挑戰！每一次遊戲都是與自己的比賽，努力的成為更強的自己吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Swopster
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Hadley Gant
  • 官方網站：https://swopster.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Swopster」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    初次開啟遊戲，按下「OK」後，依照上方的說明，一起來試玩一下，點擊或上下左右滑動即可將圓點移動到空格處。



    將圓點與圓圈配對即可。另外，對角線的位置也可以進行移動哦！



    接著就可以選擇想要挑戰的難度，然後按下「Play」。遊戲中沒有步數或時間的限制，但在開始時，左下角就會同步進行計時，雖然只是計時卻讓人感到很緊張呢！



    全數配對成功即可過關，並可看到自己花費的時間是否創下了新紀錄。4×4 的難度又更高了，只有空格的九宮格範圍內才可進行移動，玩起來更複雜了一點。



    點擊「獎盃」可查看自己的最佳成績唷！

    最後更新：05-13, 2021 上午 11:43

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