感嘆自己成為國家級邊緣人之前，先檢查這個功能打開了嗎？

昨天下午四點你有收到「全臺災防告警訊息」的測試通知嗎？這個消息我個人是下午五點多的時候才知道，當然也就沒有收到所謂的測試訊息，當下內心還小小的感嘆了一下，，

原來自己是國家級邊緣人啊！

其實沒收到災防告警的測試訊息，有很大的可能是通知功能根本沒打開啊～～～這個功能預設是關閉的，雖然只是測試通知，但你真的很想收到的話，就跟著下方的步驟一起來開啟「每月測試用訊息」的功能，以後再沒收到，那就接受吧！邊緣人就是你！（指）

iPhone 的開啟方式：

iPhone 的通知訊息開啟方式很簡單，不過藏得也算是有點深入，打開設定後，點入「通知」，然後一直拉拉拉拉拉拉拉拉，拉到最下面後，就可以看到「每月測試用訊息」的功能，給它開啟就可以了。如果之前也都沒有收到地震之類的通知警報，也可以順便看看另外兩個「警訊通知」、「緊急警報」功能是否都有開啟哦！







Android 的開啟方式：

第1步 Android 的話，每個廠牌手機的設定位置可能不同，但應該都會在「通知」功能中找到，如果手機有搜尋設定的功能，可以直接輸入關鍵字來查找會比較快。打開搜尋功能，輸入「警報」就可以找到「無線緊急警報」，點進去。





第2步 這邊就可以看到「每月測試用訊息」的選項，打開它，之後＂應該＂就可以收到相關的測試警報囉！如果之前也都沒有收到地震之類的通知警報，也可以順便檢查另外兩個「警訊通知」、「緊急警報」功能是否都有開啟。





第3步 若想知道它的設定路徑，以三星手機為例，可試著從「通知」->「進階設定」，再點入「無線緊急警報」，就可以找到囉！