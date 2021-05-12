「言葉單字卡」可自由編輯、會發音的單字卡（iPhone）

       

「言葉單字卡」是一款會發音的單字卡，以日文為主，不過也支援英語、法語、德語、韓語、泰語等十多種語言，，

使用者可自由編輯字卡內容，透過編輯字卡的過程也可再一次背誦加強記憶。

建立字卡資料夾時就可以先選擇該字卡資料夾欲使用的語言，建立字卡後就會自動連結發音，如果是日文的部份，只要輸入漢字就會自動產生平假名，非常的方便。程式中還有一些由日語補習班協作的日文字卡可供下載，不過只有開放五十音與 N5 單字的部份可免費下載，其餘則需取得代碼才可下載使用。

字卡的操作手勢很直覺，點擊即可翻面、上下左右輕滑可切換下一張，將卡片往螢幕下方滑到底則可離開回到列表。不過目前只能將字卡匯出到 iCloud，無法反向匯入，如果近期有要換手機的話，這點請大家自行衡量了。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：言葉單字卡
  • 軟體語言：日語,繁體中文,英文
  • 開發人員：Cheng-Yao Lin
  • 官方網站：https://bcyl.in/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「言葉單字卡」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次使用程式，可以先打開下方的「哈囉！」資料夾，這裡有開發者給使用者的一些操作說明。點擊即可展開字卡。



    跟著說明操作看看，就可以了解手勢的使用方式。



    點擊下方的「＋」即可新增預設的英語單字卡。



    填入單字後，背面就可以寫上自己的筆記。



    如果是建立日語字卡，在輸入漢字時，下方就會自動顯示平假名哦！



    點擊左上角或下方的「新增資料夾」就可以建立自己的字卡資料夾，新增資料夾時可選擇要建立哪種語言。



    在下方切換到「下載」可看到由日語補習班協作的單字庫，開放五十音與 N5 的部份可免費下載，其餘則會需要課程代碼。如果是日語初學者的話，可以下載來使用看看。



    下載的日語字卡全部會被歸類在同一個群組中方便使用。



    若想要尋找剛剛建立還未歸入資料夾的字卡，可點入「所有卡片」後，開啟「不在任何資料夾內的卡片」就可以找到。點擊右上角的「編輯」，就可以勾選字卡後，將其移動到指定的資料夾。



    雖然目前無法匯入自己編輯的字卡，但可以將已建立的字卡匯出成 CSV 檔保存，期待未來可以有匯入功能，這樣就更方便了。開啟字卡後，點擊右下角的「齒輪」選擇「匯出單字」。

    最後更新：05-12, 2021 下午 12:08

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