「Sky Castle」畫面唯美、音樂好聽！超助眠的數織解謎遊戲（iPhone, Android）

       

Nonogram 數織是輯解謎遊戲的一種，運用推理、猜謎的方式將格子填色，最後就能完成一幅像素風格的圖畫。「Sky Castle」就是一款數織遊戲，，

除了畫面唯美、配音療癒好聽之外，串起整個遊戲的故事，也是吸引玩家繼續解謎的動力。

故事的主角在小時候曾與父母去旅行，在旅途中偶然在天空中看見了一座城堡，不過大家都跟他說那只是錯覺，多年後主角展開了一個人的旅行，要去尋找那座他深信絕對存在的天空之城！

遊戲將以故事章節區分為多個關卡包，必須將關卡包的所有謎題都解開後，才能推動劇情繼往下前進。關卡中包含多種不同的難度，5×5、10×10、15×15 到 20×20，每關都有免費的 3 次提示，依謎題的難度不同，可接受的錯誤次數也有差異，只要在容許的錯誤次數內完成即可過關。

遊戲玩法在遊戲中都有詳細的說明，如果沒有玩過此類遊戲的朋友不用擔心哦！因為玩法蠻燒腦的，配樂又太好聽，許多玩家都反應超級助眠的，下回如果睡不著，或許可以考慮打開「Sky Castle」唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Sky Castle
  • 軟體語言：英文,日文,韓文
  • 開發人員：Everydaysense Studio
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    初次進入遊戲，就可以看到故事內容。點擊下方像「滿月」的圖案即可切換下一個畫面。



    接著會開始進行遊戲教學與說明，跟著一步步操作就會知道如何玩囉！



    完成教學的同時也就完成了一幅圖畫，不過這像素畫通常都需要一點想像力哦！接下來就靠自己一一的完成關卡包中的所有謎題吧！多種不同的難度可自由選擇挑戰，但最終還是要全部完成才能進入下一段故事，開啟新的關卡包。



    在遊戲時可依需要在下方切換填入工具或標記空格，在右側的「？」是免費提示，每關都有 3 次機會。「❤」則是錯誤容許次數，依難度不同給的次數也不同，超過容許次數該關卡就必須重新開始。



    完成關卡包的所有謎題就可以解開下段故事，這些故事都會被保存在右上角的「LIST」中，可在這邊重新閱讀故事內容。

    最後更新：05-12, 2021 上午 10:32

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