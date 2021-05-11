[限時免費] Magic Photo Eraser 超神奇的路人去除工具（iPhone, iPad）

       

拍照難免會拍到路人甲乙丙，但完美的構圖與取景總不能就毀在路人手上，快來下載限時免費中的「Magic Photo Eraser」，，

它絕對可以幫你拯救那些差一點就要丟入垃圾桶的照片唷！

「Magic Photo Eraser」是一款 AI 魔術照片橡皮擦工具，可以將照片中任何礙眼的存在通通清除，而且效果相當自然，就好像路人原本就不存在一樣。除了路人以外，其它像是浮水印或任何不想要的物件都可以嘗試去除，如果一次效果不好，可以再重覆多做幾次就能獲得較好的成果。

操作方式很簡單，先大範圍的選取要清除的區塊，再手動圈選要去除的物件，不需要十分的精準，甚至我會建議在圈選時往外再多圈入一些範圍，這樣去除的效果會更好一點，這部份大家可以在使用時再去做拿捏。清除完成的照片可保存到相簿中，也可以直接分享到特定的社群平台，有需要的朋友請把握限時免費的機會哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Magic Photo Eraser
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Grzegorz Surma
  • 官方網站：https://gsurma.github.io/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式會有簡單使用教學，點擊「NEXT」即可一步步看完。



    最後點擊「PROCEED」就能進入主程式。點擊左下角的按鈕從相簿選取要編輯的照片，點擊「地球」則可使用網路上的隨機照片試作。



    點擊照片移動方框選取要清除的區塊，再點擊下方中間的按鈕。



    接著手動圈選要去除的部份，上方可調整筆粗，下方則可返回、還原或全部重選。圈好後，點擊下方的「魔術棒」。



    等待數秒的時間，就可以看到成果，如果覺得不夠完美，可以再重覆圈選清除，最後按下「APPLY」。



    接著再將其它需要清除的部份，重覆上面的步驟都去除後，就可以點擊右下方選擇保存或分享。

    最後更新：05-11, 2021 下午 12:59

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