Fresh Air 開新分頁就來練習呼吸，幫助舒壓、提高專注力！（Google Chrome 擴充套件）
呼吸是每個人與生俱來的能力，不需要人教就會，不過呼吸其實還有很多不同的方法，，
那麼如果使用電腦工作或學習，在瀏覽網頁時，覺得壓力好大或煩燥感上升該怎麼辦呢？「Fresh Air」或許可以為你帶來一個喘口氣的機會，它是一款專為 Google Chrome 設計的新分頁擴展功能，在開新分頁時就能引導使用者進行簡單的呼吸練習唷！
功能很簡單，開啟新分頁時會在畫面中顯示一個圓圈，點擊就能啟動呼吸練習，吸氣與呼氣的秒數可以自由設定，圓圈的顏色也可修改成自己喜歡的，一吸一呼為一個執行單位，如果需要重複執行，只要使用滑鼠點擊圓圈即可。下回覺得煩悶時，不妨跟著新分頁來練習一下呼吸吧！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Fresh Air
- 軟體版本：1.3
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：283KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟下載頁，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 之後開啟新分頁時，就會在畫面中看到一個灰色圓圈，點擊就能啟動呼吸練習引導。
第3步 開始時，顏色會順時針方向填充，此時就是吸氣的時候。
第4步 當顏色充滿整個圓圈時，閉氣停留。
第5步 待顏色開始逆時針退回的時候，就是吐氣的時候。
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第6步 在工具列上點擊「Fresh Air」圖示再點入「選項」就可以修改呼吸與停留的秒數，下方還可以勾選是否要自動執行、顯示日期，還可以變換其它自己喜歡的顏色哦！設定完記得按下「Save Settings」。顏色的部份可點擊「More Info」去複製色碼使用。