Fresh Air 開新分頁就來練習呼吸，幫助舒壓、提高專注力！（Google Chrome 擴充套件）

呼吸是每個人與生俱來的能力，不需要人教就會，不過呼吸其實還有很多不同的方法，，

除了比較常聽到的 478 呼吸法之外，還有 424 呼吸法或是 444 呼吸法等，透過練習可以達到幫助入睡或是穩定情緒的效果。

那麼如果使用電腦工作或學習，在瀏覽網頁時，覺得壓力好大或煩燥感上升該怎麼辦呢？「Fresh Air」或許可以為你帶來一個喘口氣的機會，它是一款專為 Google Chrome 設計的新分頁擴展功能，在開新分頁時就能引導使用者進行簡單的呼吸練習唷！

功能很簡單，開啟新分頁時會在畫面中顯示一個圓圈，點擊就能啟動呼吸練習，吸氣與呼氣的秒數可以自由設定，圓圈的顏色也可修改成自己喜歡的，一吸一呼為一個執行單位，如果需要重複執行，只要使用滑鼠點擊圓圈即可。下回覺得煩悶時，不妨跟著新分頁來練習一下呼吸吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fresh Air

Fresh Air 軟體版本： 1.3

1.3 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 283KiB

283KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





第2步 之後開啟新分頁時，就會在畫面中看到一個灰色圓圈，點擊就能啟動呼吸練習引導。





第3步 開始時，顏色會順時針方向填充，此時就是吸氣的時候。





第4步 當顏色充滿整個圓圈時，閉氣停留。





第5步 待顏色開始逆時針退回的時候，就是吐氣的時候。





第6步 在工具列上點擊「Fresh Air」圖示再點入「選項」就可以修改呼吸與停留的秒數，下方還可以勾選是否要自動執行、顯示日期，還可以變換其它自己喜歡的顏色哦！設定完記得按下「Save Settings」。顏色的部份可點擊「More Info」去複製色碼使用。