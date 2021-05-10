RollFilmTimes 模擬底片相機 App，五款特色底片、整卷拍完才可看到照片！（iPhone）

       

用底片相機拍照感覺就很文青，隨著底片類型、拍攝技巧的不同，最後會拍出什麼樣的照片，，

只有沖洗出來才能揭曉，如果你特別喜歡這樣的讓人期待又怕受傷害的感覺，「RollFilmTimes」是一款可以在 iPhone 上重現底片相機拍照模式的 App，有興趣的朋友，可以一起來試看看。

「RollFilmTimes」提供五款不同的特色底片，包含 HONGKONG 2005、Kunming 1982、Moscow 1990、Toky 1983 以及 Manhattan 1956，底片都以城巿加上年份來命名，彷彿選用底片後，就能讓鏡頭帶我們穿越時空回到過去，將舊時代的美景保存下來。

選用底片後，還可以再選擇要拍攝的底片張數，有 12、24 以及 36 張可選擇。相機的功能很單純，畫面會模擬底片相機的機身，不過觀景窗就沒有像底片相機那麼小一個，取景相對容易一點，在光線不足的地方可以打開閃光燈之外，就沒有其它的功能，將底片全都拍完後，才會將照片沖洗到手機的相簿中，這個時候才能看到所拍攝的成果，所以如果不想等待太久，就可以從 12 張底片開始拍唷！

拍照的效果相當不錯，照片的四周會圍繞一圈黑框，影像中也會隨機的加入漏光特效，照片的色澤微微失真但很有味道，喜歡復古風格的話這款相機 App 真的蠻推的哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：RollFilmTimes
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Hanuman Tech Ltd.
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「RollFilmTimes」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，就可以上下滑動選取想要使用的底片，共有五款，在右側都可以看到範例照片。點擊底片即可選取使用。



    選取底片後，再選擇要拍攝的底片張數，然後按下「Load Film」。



    這樣會再次出現詢問視窗，選擇底片張數後，必須拍完所有的張數才能看到照片。如果確定要使用的張數後，就可以再次按下「Load Film」。



    畫面會模擬底片相機，不過取景窗很大一個，取好景後就可以按下快門，將畫面保存下來。如果光線不足，可以使用閃光燈。每拍一張，上方的底片張數就會減 1。



    當所有的底片都拍完後，再次按下快門，就會詢問你是否要前往底片沖洗店，按下「Go!」。



    接著按下「Start」，等待數秒後，照片就會保存到你的手機相簿中。之後就可以再次選取新的底片，然後再次拍攝囉！

    最後更新：05-10, 2021 下午 3:58

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。