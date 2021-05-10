RollFilmTimes 模擬底片相機 App，五款特色底片、整卷拍完才可看到照片！（iPhone）

用底片相機拍照感覺就很文青，隨著底片類型、拍攝技巧的不同，最後會拍出什麼樣的照片，，

只有沖洗出來才能揭曉，如果你特別喜歡這樣的讓人期待又怕受傷害的感覺，「RollFilmTimes」是一款可以在 iPhone 上重現底片相機拍照模式的 App，有興趣的朋友，可以一起來試看看。

「RollFilmTimes」提供五款不同的特色底片，包含 HONGKONG 2005、Kunming 1982、Moscow 1990、Toky 1983 以及 Manhattan 1956，底片都以城巿加上年份來命名，彷彿選用底片後，就能讓鏡頭帶我們穿越時空回到過去，將舊時代的美景保存下來。

選用底片後，還可以再選擇要拍攝的底片張數，有 12、24 以及 36 張可選擇。相機的功能很單純，畫面會模擬底片相機的機身，不過觀景窗就沒有像底片相機那麼小一個，取景相對容易一點，在光線不足的地方可以打開閃光燈之外，就沒有其它的功能，將底片全都拍完後，才會將照片沖洗到手機的相簿中，這個時候才能看到所拍攝的成果，所以如果不想等待太久，就可以從 12 張底片開始拍唷！

拍照的效果相當不錯，照片的四周會圍繞一圈黑框，影像中也會隨機的加入漏光特效，照片的色澤微微失真但很有味道，喜歡復古風格的話這款相機 App 真的蠻推的哦！









▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：RollFilmTimes 軟體語言：英文 開發人員：Hanuman Tech Ltd. 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「RollFilmTimes」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以上下滑動選取想要使用的底片，共有五款，在右側都可以看到範例照片。點擊底片即可選取使用。









選取底片後，再選擇要拍攝的底片張數，然後按下「Load Film」。





這樣會再次出現詢問視窗，選擇底片張數後，必須拍完所有的張數才能看到照片。如果確定要使用的張數後，就可以再次按下「Load Film」。





畫面會模擬底片相機，不過取景窗很大一個，取好景後就可以按下快門，將畫面保存下來。如果光線不足，可以使用閃光燈。每拍一張，上方的底片張數就會減 1。





當所有的底片都拍完後，再次按下快門，就會詢問你是否要前往底片沖洗店，按下「Go!」。









接著按下「Start」，等待數秒後，照片就會保存到你的手機相簿中。之後就可以再次選取新的底片，然後再次拍攝囉！