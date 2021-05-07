「Turny」這個彎道你過的去嗎？賽車高手請來挑戰！（Android）

「Turny」是一個不斷考驗玩家過彎能力的小遊戲，遊戲畫面一點也不華麗，只有黑與白，，

也完全沒有任何的配樂或音效，看起來真的很簡單，但它的挑戰性真的很高，想要完美的通過所有的彎道是非常困難的事！

玩法類似賽車遊戲，不過玩家的車其實只是一個白色的長方形方塊，透過點擊螢幕左右兩側來控制方塊移動的方向，方塊會在遊戲開始時自動往前移動，隨著前進的距離越遠，移動的速度也會越來越快，而前方會遇到直路還是一連串的過彎，是連續的右彎還是左右彎道交替出現，彎道的角度又有多大，這些全都是不可預期的，遊戲的難度也就在這裡展現。

雖然看似簡單，不過只要一個反應延遲了一點，就有可能會因為過不了彎擦撞而失敗唷！遊戲提供無限與關卡兩種模式，其中又分為三種不同的賽道類型，除了經典的彎道外，還有直角彎道與尖刺彎道，難度都更高了一階哦！

另外雖然遊戲只有黑與白，賽車也只是一個方塊，但開發者還是有設計了一些不同造型的賽車，只要透過挑戰關卡達一定條件就能解鎖使用，當然還是不用太過期待會有多特別的造型，因為它還是在方塊的基礎下去做發展而已啦！如果你喜歡玩有速度感、可以考驗反應能力的遊戲，那這款遊戲一定要來試試唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Turny 軟體語言：英文 開發人員：Poranny 官方網站：https://www.facebook.com/PorannySoftwareDeveloper/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Turny」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，會有簡單的操作說明，點擊螢幕左右兩側即可控制方向。點擊任一處即可進入遊戲，按下「Go on!」即開始！





開始時小方塊就會自動開始往前移動，遇到彎道時就要調整方向，讓小方塊順利通過。





如果撞到邊緣遊戲就會結束，能走多遠全看你的本事！當挑戰達一定程度時，就可以解鎖下一種賽道，可在開始畫面下方點擊「地球」切換不同的賽道。





共有三種賽道可選擇，「Sharp」的彎道是直角，想要通過就更不容易了。同樣的，在「Sharp」中挑戰達一定分數就能解鎖下一個「Spiky」。





點擊下方中間的「獎章」可以挑戰關卡模式。





關卡模式是有終點的，必須走到終點才能過關。





當過到指定的關卡數時，就可以解鎖一個新的賽車造型，可點入右側的按鈕進入選擇，每個賽道關卡都可以獲得 4 種賽車造型。