把照片變成卡通！「ToonApp」超強的 AI 濾鏡 App（iPhone, Android）

       

「ToonApp」是一款功能超級強大的 AI 卡通濾鏡 App，任何的人像照片它都可以在數秒之內卡通化，而且可保留人像原有的特色，，

效果相當不錯！在卡通化之後，除了可結合原有的照片背景外，還可以再套用一些有趣的背景特效，程式有內建近 50 款的背景特效主題，每一款都還有多種不同的變化可選擇哦！

目前程式僅支援人臉的辨識，單人或多人合照皆可，但只能裁切出 1:1 的正方形尺寸，其他的動物則無法使用，如果發現 AI 辨識的範圍有誤差，可使用編輯功能去手動做微調，不過這個發生的機率相當低，基本上都辨識的蠻精準的。

製作完成的卡通人像可保存為 512×512 大小的 PNG 圖檔，用來做為社群大頭貼或是單純分享都很不錯，不過因為是免費 App 的關係，製作的卡通頭像會有浮水印，解析度也較低，若想要有更好的照片品質，另有年/月訂閱制付費方案可以參考使用，在程式中也會不時彈出訂購提示畫面，如果不打算訂購的話，一定要看清楚再進行下一步唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：ToonApp
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：LYREBIRD STUDIO FZE
  • 官方網站：https://lyrebirdstudio.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式會有一些簡單的介紹，點擊「繼續」看完後就會出現如右圖的訂購提示畫面，如果沒有要訂購，請直接按左上角的「x」就能進入程式免費使用。（「x」要多等幾秒才會出現）



    接著就可以從相簿中選取想要卡通化的人像照片，也可以點下方的「相機」按鈕立即拍照。選取照片後，必須將照片裁切為正方形，圈選好範圍後，按下右上角的「✓」。



    程式需要數秒的時間來將你的照片卡通化，畫好之後會出現右圖的訂購提示畫面，一樣！沒有要訂購的話下面的按鈕不要亂按！點擊右上角的「>>」即可進入下一步。（「>>」要多等幾秒才會出現）



    基本上辨識的效果都很不錯，但若發現有些背景也被當成人像的話，可點擊右上角的「橡皮擦」手動將多餘的部份擦除。下方可調整筆刷的粗線與模糊程度。



    在下方有非常多的背景特效主題可以選用，每一個主題又有多種的選擇唷！有標示「皇冠」的就代表是付費特效。



    選好想要的背景之後，就可點擊右上角的「應用」，在下方就能選擇要保存或是分享。開啟「小圖片」的話，會在卡通頭像左下角加入原始的照片做比對唷！

    最後更新：05-05, 2021 上午 10:54

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。