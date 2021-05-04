你靈敏的耳朵能分辨出音樂的音質好壞嗎？到這個網站來一起測試看看

一首音樂音質的好與壞，雖然在錄製時就決定了，但仍會受到許多外在因素所影響，，

例如使用不同等級的耳機或是擴音喇叭，透過電腦、手機或是其它不同的播放裝置都會對音質有不同程度的影響。

不過每個人的耳朵對於音質接收的能力都不同，買了頂級的耳機就真的聽得出高品質的音樂嗎？也許對某些人來說使用平價的耳機聽起來可能也差不多呢！那麼你想知道自己的耳朵是否能分別出未經過壓縮的音樂與 MP3 音樂的音質差異嗎？

這個國外網站就出了六道題目要讓網友們來測試看看，每道題目都包含未壓縮的 WAV、320kbps mp3 與 128kbps mp3 三種音樂格式，在選擇答案之前，可以無限次的反覆聆聽，直到勾選出你心目中音質最好的選項後，就能看到正確的答案。

當然如同前面所提到的，所使用的播放工具絕對會影響所聆聽到的音樂音質，如果用喇叭的正確率很低，不妨改用有線耳機來試試，再稍微調高音量，或許就能更聽得出差異囉！有興趣的朋友一起來測看看吧！

網頁名稱：How Well Can You Hear Audio Quality? 網頁網址：https://www.npr.org/sections/therecord/2015/06/02/411473508/how-well-can-you-hear-audio-quality

網頁畫面：

「How Well Can You Hear Audio Quality?」是一個國外網路媒體所發佈的一篇文章，文章中也對音樂音質有一些相關的說明，有興趣的朋友可以了解一下。





往下拖曳就可以看到測試題，共有六題，每題有三個選項，先試聽然後在右側勾選出自認音質最好的。





選擇後就能立即知道是答對還答錯。





認真聽的話，真的可以聽的出差異，在最下方可以告訴網站你所使用的播放工具，它還會給你一些建議哦！我使用藍牙耳機連接筆電的結果是答對了 4 題，它則建議我可使用有線耳機可以獲得更好的音質。