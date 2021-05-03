Nippon Colors 日本傳統色大集合，可隨機取得色彩靈感！（iPhone, iPad）

       

「Nippon Colors」是一個集合日本傳統色彩的 App，打開程式後就會隨機播放各種不同的色卡，幾秒鐘就會自動更換一張，，

色卡上還會顯示該顏色的中英文名稱以及 CMYK、RGB、HEX 三種色碼，有需要的話就可以直接取用，若看到喜歡的顏色，可以雙擊色卡加入最愛。

程式中也有提供完整的色卡列表，以顏色來做為排序依據，類似的色系會擺放在一起，若有使用特定色系的需求，就可以直接開啟列表來找尋唷！這些日本傳統顏色被廣泛的用於日本文學、紡織品以及手工藝品之中，如果你剛好也需要設計帶有日本風的作品，又正為了選色而困擾著，不妨打開「Nippon Colors」，讓它為你帶來一些創作的靈感吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Nippon Colors
  • 軟體語言：日文,簡體中文,英文
  • 開發人員：CODEBIT INC.
  • 官方網站：https://www.codebit-inc.com/products/nippon-colors/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Nippon Colors」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式就會開始自動隨機切換不同的色卡，在色卡上都會顯示顏色名稱與各種色碼。



    雙擊色卡即可將其加入最愛清單中。



    向上滑動可看到快速設定選單，可取消自動隨機播放色卡功能，下方也可直接看到已加入最愛的色卡。



    點入「齒輪」則可開啟完整的設定選單，點入「Gallery」就可以依序瀏覽所有的色卡，也可以在上方看到所有加入最愛的色卡。

    最後更新：05-03, 2021 上午 11:45

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