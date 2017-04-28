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JPEGView v1.0.35.1 速度快、精簡實用的看圖工具

2017/4/29 更新：軟體版本更新至 v1.0.35.1 最新版。

JPEGView是個小巧、速度快的看圖軟體，雖然名為JPEGView，不過它不只可以瀏覽JPEG格式的圖檔，還可支援BMP, PNG, GIF與TIFF等常見的圖檔格式。

儘管網路上看圖軟體的種類相當多，不過 JPEGView 還是有其簡單、速度快、精簡實用的優勢。當我們開啟JPEGView程式時，馬上會出現開啟檔案的視窗，選取你要瀏覽的圖檔後即可使用全螢幕的方式瀏覽完整的圖檔畫面。

瀏覽時，除了可以用滑鼠滾輪放大縮小、用鍵盤的←左、→右鍵切換上一張或下一張圖之外，也可直接用鍵盤↑上、↓下鍵翻轉圖檔，更可快速顯示EXIF與各種圖檔資訊..等，此外還可依照自己的需求用滑鼠手動微調照片的傾斜角度，還內建了相當多個實用的色彩微調工具，讓我們快速幫照片做些增色或色彩強。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：JPEGView
  • 軟體版本：1.0.35.1
  • 軟體語言：英文 （支援多國語系，尚無繁體中文語言檔）
  • 軟體性質：免費軟體 （GNU GPL）
  • 檔案大小：536KB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7
  • 官方網站：http://sourceforge.net/projects/jpegview/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將 JPEGView 軟體下載回來、解壓縮後，直接執行資料夾中的「JPEGView.exe」檔案即可開始使用。

01

 

第2步  開啟 JPEGView 程式之後，會先出現一個「開啟舊檔」的視窗，請直接從資料夾中選取你要檢視的圖檔。

02

 

第3步  接著我們便可直接使用全螢幕的方式檢視完整圖檔畫面，看圖時可直接使用鍵盤上的左、右鍵來切換上一張或下一張圖檔，用上、下鍵來翻轉圖檔。另外也可使用滑鼠滾輪放大、縮小圖檔畫面。

當我們將滑鼠指標移動到畫面下方時，會出現一個小小的看圖工具列，可直接按工具列上的按鈕執行一些簡單的操作，譬如說按最右邊的「i」按鈕可以顯示圖檔資訊。

03

 

第4步  將滑鼠移動到視窗下方，會有另外一個圖檔編修工具列，可直接勾選上面的選項再依照你的需求調整畫面的色彩、對比...等等各式設定。

04

 

第5步  在圖檔上按一下滑鼠右鍵，還有一些設定與功能。

05

 

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  1. DODO 說道：
    01-12, 2015 at 上午 11:35.58

    我也覺得系統內建的就很足夠了呢~

    回覆
  2. seven 說道：
    03-16, 2011 at 下午 1:59.04

    xnview才是最好的,也是免費的.儘管acdsee的低版本速度很快,但是需要付費.
    xnview可以支援右鍵預覽圖像.很棒.

    回覆
  3. 大豬公 說道：
    03-14, 2011 at 下午 4:50.42

    一直以來~只使用Acdsee 2.4版本，看圖超快速~

    回覆
  4. AYO 阿佑 說道：
    03-14, 2011 at 下午 2:09.20

    這感覺上是非常便利的工具，
    不過~~~
    Windows 本身預設內建的也不會太差~~
    因此，此工具雖然相當不錯，
    但還不到非使用不可的地步

    以上 AYO 阿佑

    回覆
  5. 冬瓜 說道：
    03-14, 2011 at 上午 2:46.15

    貌似不錯 來試試看

    回覆
  6. tsui24 說道：
    03-13, 2011 at 下午 12:08.22

    轉載:中文化的文字檔:

    http://www.multiupload.com/W6ZFBL7SL0

    使用方法:

    直接把文字檔丟到JPEGView資料夾
    然後把你的 JPEGView.ini 中 Language=auto 改為 Language=zh-tw
    然後重開就看的到了

    回覆
  7. yot 說道：
    03-13, 2011 at 上午 11:00.06

    有感謝!看我那一些圖片的實用好工具!

    回覆
  8. 也乎 說道：
    03-13, 2011 at 上午 10:16.38

    輕巧好用攜帶方便!!

    回覆
  9. user 說道：
    03-13, 2011 at 上午 6:42.14

    請問如何設定設為桌布

    回覆
  10. Filia 說道：
    03-13, 2011 at 上午 12:52.57

    有支援unicode，在考慮要不要換掉faststone image viewer

    回覆
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