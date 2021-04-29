免費看書！「台灣圖書館電子書搜尋」可一次搜足各圖書館的電子書資源

       

如果說到免費的圖書資源，大家一定都會想到圖書館吧！但或許有人會覺得圖書館的書都很舊，想看新書還是得自己買，，

其實實體書也許真的沒有或是太熱門借不到，但「電子書」倒是可以去挖挖寶。

現在有蠻多的公立圖書館其實都有與「HyRead」、「UDN」、「台灣雲端書庫」、「華藝電子書」合作提供電子書的借閱服務，包含國立臺灣圖書館、台北巿、新北巿與台中巿立圖書館等，大部份都是免費的，而且只要線上辦證就能借閱，不限制一定要該縣巿的居民，只要在家就能辦證及借閱電子書，使用電腦、手機或平板都能隨時享受看書的樂趣哦！

不過這些電子書的資源都很分散，以往找書每一個圖書館的每個電子書平台都必須分別搜尋，現在只要打開「台灣圖書館電子書搜尋」這個網站，就可以一次搜足各圖書館的線上電子書，而且網站還提供了「排行榜」的功能，可以透過像是博客來或是讀墨的書籍排行來搜尋電子書唷！

網站上還有提供每個圖書館的線上辦證連結，有需要的朋友，可以直接申辦，相當方便。

 
  • 網站名稱：台灣圖書館電子書搜尋
  • 網站網址：https://taiwanlibrarysearch.herokuapp.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，可直接在上方的搜尋欄輸入關鍵字來查找書籍。



    在搜尋結果中，就可以看到所有圖書館的所有平台中相關的書籍列表，點擊圖書館名即可連結開啟圖書館的電子書網站。



    在圖書館的電子書網站中就可以查看每一本電子書的簡介、試閱內容或是登入帳號後，可收藏書籍或是在線上閱讀。



    在網站右上角的「排行榜」可以使用 HyRead、博客來或是讀墨的排行來查詢電子書，可以找到目前熱門的書籍或是也可以藉此找到一些新上架的書哦！



    若想要線上辦證，可在網站右上角點開「關於本站」，這邊站長就有幫大家整理好各圖書館的線上辦證連結，可以直接使用。

    最後更新：04-29, 2021 下午 12:26

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