2016/12/30 更新：Wise Disk Cleaner 軟體版本更新至 v9.41.655 最新版。

電腦用久了，會漸漸累積一些系統或編輯文件時的暫存檔、錯誤日誌或各式各樣的暫存資訊，這些暫存檔有一部分是用來讓程式運作更方便或更有效率用的、有些則可幫助工程師在解決電腦問題時使用。不過偶爾可能因為累積太久、太多的暫存檔，而會稍稍佔用掉硬碟空間或影響電腦運作速度。我們除了可以使用Windows內建的磁碟清理工具來清理之外，也可試試看另外這個速度更快、更簡單好用的磁碟清理工具Wise Disk Cleaner。

Wise Disk Cleaner是個免費軟體，除了可依照自己的需求勾選要搜尋、刪除的副檔名與垃圾檔類型之外，最大特色是執行垃圾清理工作時的速度相當快，而且整個操作介面相當簡單、好用，如果懶惰一點的可使用內建的「Clean disk with 1 click」一鍵清除功能，快速執行清理工作，清理完之後還使用內建的磁碟重組功能來重組、最佳化硬碟存取效能。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Wise Disk Cleaner

Wise Disk Cleaner 軟體版本： 9.41.655

9.41.655 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語言版

繁體中文、英文…等多國語言版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 4.95 MB

4.95 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（32/64 bits）

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（32/64 bits） 官方網站： http://www.wisecleaner.com/

http://www.wisecleaner.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 這是 Wise Disk Cleaner 軟體操作介面，我們可以自行選擇要掃描、清除的項目再按「開始掃描」按鈕。另外也可以讓程式自動排程、定期掃描清除。

第2步 搜尋結束後，我們可以在中間方框中看到目前有那些垃圾可以清除、刪掉，請先檢查一下清單中的內容，確定沒有你要留下的東西後再按「開始清理」按鈕。

第3步 「系統瘦身」選單中還有一些額外的系統檔可刪除，譬如說安裝軟體時產生的檔案、Windows 說明擋與 Windows 桌布等，Windows 說明與桌布可以保留以後還會用到，第一個「Windows 安裝程式基線快取」什麼的則可以清掉不少東西。

第4步 另外視窗上方還有個「Disk defrager」磁碟重組功能，可以幫我們重組硬碟、加快資料的存取效率，清除一堆垃圾後再重組一下，可能有機會能讓電腦跑得更快一些些。

其他設定….