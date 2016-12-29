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Wise Disk Cleaner v9.41 電腦垃圾清除、系統瘦身、硬碟重組工具（中文版）

wisediskcleaner-icon

2016/12/30 更新：Wise Disk Cleaner 軟體版本更新至 v9.41.655 最新版。

電腦用久了，會漸漸累積一些系統或編輯文件時的暫存檔、錯誤日誌或各式各樣的暫存資訊，這些暫存檔有一部分是用來讓程式運作更方便或更有效率用的、有些則可幫助工程師在解決電腦問題時使用。不過偶爾可能因為累積太久、太多的暫存檔，而會稍稍佔用掉硬碟空間或影響電腦運作速度。我們除了可以使用Windows內建的磁碟清理工具來清理之外，也可試試看另外這個速度更快、更簡單好用的磁碟清理工具Wise Disk Cleaner。

Wise Disk Cleaner是個免費軟體，除了可依照自己的需求勾選要搜尋、刪除的副檔名與垃圾檔類型之外，最大特色是執行垃圾清理工作時的速度相當快，而且整個操作介面相當簡單、好用，如果懶惰一點的可使用內建的「Clean disk with 1 click」一鍵清除功能，快速執行清理工作，清理完之後還使用內建的磁碟重組功能來重組、最佳化硬碟存取效能。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Wise Disk Cleaner
  • 軟體版本：9.41.655
  • 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言版
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：4.95 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（32/64 bits）
  • 官方網站：http://www.wisecleaner.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步   這是 Wise Disk Cleaner 軟體操作介面，我們可以自行選擇要掃描、清除的項目再按「開始掃描」按鈕。另外也可以讓程式自動排程、定期掃描清除。

Wise Disk Cleaner-01

 

第2步  搜尋結束後，我們可以在中間方框中看到目前有那些垃圾可以清除、刪掉，請先檢查一下清單中的內容，確定沒有你要留下的東西後再按「開始清理」按鈕。

Wise Disk Cleaner-02

 

第3步 系統瘦身」選單中還有一些額外的系統檔可刪除，譬如說安裝軟體時產生的檔案、Windows 說明擋與 Windows 桌布等，Windows 說明與桌布可以保留以後還會用到，第一個「Windows 安裝程式基線快取」什麼的則可以清掉不少東西。

Wise Disk Cleaner-03

 

第4步  另外視窗上方還有個「Disk defrager」磁碟重組功能，可以幫我們重組硬碟、加快資料的存取效率，清除一堆垃圾後再重組一下，可能有機會能讓電腦跑得更快一些些。

Wise Disk Cleaner-04

 

其他設定….

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Wise Disk Cleaner-07

 

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  1. 外星人MKII 說道：
    01-04, 2016 at 上午 6:46.22

    感謝重灌狂人介紹這麼好用的產品,太謝謝了,每次都幫我很大的忙,讚,重灌狂人萬歲 我永遠支持你^^

    回覆
  2. W 說道：
    06-16, 2015 at 上午 12:56.45

    畫面簡潔，速度快
    不錯用的軟體

    回覆
  3. loveuu8848 說道：
    01-31, 2015 at 下午 12:06.27

    想請問一下 這個是哪一個國家做的程式

    回覆
  4. ET 說道：
    05-07, 2014 at 下午 5:55.25

    這個比較好用
    之前用CCleaner連開起來都會當機

    回覆
  5. thorking 說道：
    01-23, 2014 at 下午 5:44.03

    Advanced SystemCare Free 7頗惡劣的系統清理
    會幫瀏覽器一些無用的廣告套件和改首頁
    我把它移除之後改用Wise Disk Cleaner
    簡單好用無廣告

    回覆
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