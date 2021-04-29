「Basketball FRVR」越投越上癮的投籃機遊戲（iPhone, Android）

每次到遊樂場或大賣場看到投籃機就忍不住玩上幾輪嗎？何不在手機裡裝個投籃機遊戲，這樣就能隨時隨地投個過癮了！「Basketball FRVR」就是一款手感還不錯的投籃機遊戲，用手指滑動就能投球，，

空心球可得 3 分，碰到籃框才投進的話 2 分，但若能連續的投入空心球，還能獲得額外的分數加乘哦！

遊戲精美的畫面搭配節奏感十足的配樂與擬真的投球音效，尤其是投入空心球時的咻咻聲，讓球投起來爽感更是加倍！一開始籃框是固定不動的，當獲得超過 15 分時，每投入一球籃框就會變換一次位置，之後甚至會開始不停的移動來增加投籃的困難度。

透過投籃可以賺到金幣，當金幣累積足夠的額度後，就可以去解鎖更多不同的球種，像是網球、保齡球等，為投籃遊戲增添更多視覺上的樂趣！另外開發者還設計了許多的任務，達成後就能獲得一些功能球或是加速藥水，可以增加投球的分數或是擴大籃框的尺寸、提高準度等，讓你可以拿到更高的分數唷！喜歡投籃遊戲的朋友，一起來玩看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Basketball FRVR 軟體語言：繁體中文,英文…….等 開發人員：FRVR ApS 官方網站：https://frvr.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，依照手指頭的引導，將籃球向籃框處滑動就能將球投出。





碰到籃框的話 2 分，空心球可拿到 3 分。投入第一球後，之後只要再投進球就可以開始賺到金幣。





如果可以連續投進空心球，還可以獲得分數的加乘哦！





當分數超過 15 分時，籃框就會開始移動位置，如果不小心失準，將球彈出了籃框之外，遊戲就會結束。





當錢存夠的時候，就可以用來解鎖更多不同的球種。





另外，若完成指定的任務還可以獲得更多的功能球或是加速藥水哦！





之後就可以在遊戲時，隨時點擊左右兩側選取要使用的球或藥水。