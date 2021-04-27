「臺灣社交距離」可即時知道是否曾接觸 COVID-19 確診者（iPhone, Android）

雖然台灣的肺炎疫情相較與其它國家來說穩定許多，但就算防疫已經努力認真的想要做到滴水不漏，那可惡的病毒總還是不知道會在何時何地冒出頭來，，

以往當有本土 COVID-19 確診者出現時，疾管署都會適當的公佈確診者的足跡，讓民眾可以比對在同一時間自己是否也曾到過同一地點，讓大家能夠注意以降低病毒擴散的風險。

但考慮到防疫與個人隱私，這確診者足跡要公佈到何種程度，每回都是眾人爭論的焦點，因此衛福部疾管署就與台灣人工智慧實驗室合作開發了「臺灣社交距離」App，希望可以透過有助於防疫又兼顧個人隱私的方法，來減少病毒擴散的機會。

App 在安裝後，無需註冊或是上傳任何的資料，只利用手機的藍牙訊號強弱來計算每位使用者之間的距離以及接觸時間，所有接觸者的資料皆會以匿名的方式儲存在個人的手機設備中並保留 14 天，在 14 天後就會自動刪除。當有使用者被確診時，他就可以選擇發佈自己的裝置隨機 ID，曾與其近距離接觸且維持一定時間的人便可收到通知，更容易掌握個人可能染疫的風險。

這個 App 是自由下載使用的，在 iOS 與 Android 雙平台都可以下載到，使用的人數越多，實用性才會更高，如果你經常在外頭趴趴走的話，就可以考慮來裝一下哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：臺灣社交距離 軟體語言：繁體中文 開發人員：衛生福利部疾病管制署 官方網站：https://www.cdc.gov.tw/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.7 以上 / Android 6.0 以上版本 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次開啟時會有簡單的介紹。





按下「開始使用」後，再按下「開啟」隨著畫面上的指示開啟手機的藍牙功能。





接著點擊下方的「開啟接觸通知功能」，確認右上角的開關已開啟。





回到主程式時，就可以在上方看到目前的比對接觸結果。