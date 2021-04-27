[限時免費] 想贏 AI 有夠難！「Hex」六角棋盤益智遊戲（iPhone,iPad）

玩個益智遊戲而已，沒想到這麼挫折！說的就是這款「Hex」六角棋盤益智遊戲，看似簡單的棋盤設計與玩法，，

可是要贏卻很困難！

玩家需在遊戲中與 AI 鬥智，在 6×6 的棋盤上，玩家與 AI 各佔一方，玩家為藍隊、AI 為紅隊，輪流放置棋子，先成功連線兩端的一方即為贏家，棋子擺上後就無法再移動，必須步步為營，好在遊戲並沒有時間限時，所以可以仔細的思考後再下手，就算挑戰失敗了也沒關係，再接再力總有一天可以打敗它！（握拳）

不過一旦贏得勝利，下一個級別的 AI 就會變得越來越強，也會開始制定不同的策略，所以想要贏的話，你也必須變得更強大唷！如果覺得完全靠自己實在不容易，遊戲還有提供＂最短路徑＂的提示功能，可以做為下棋的參考。

老實說遊戲玩起來挑戰性很高，想輕鬆玩遊戲的朋友就不推薦了，但若你本身征服慾很強，那就快一起來享受打敗 AI 的成就感吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Hex – AI Board Game 軟體語言：英文 開發人員：Grzegorz Surma 官方網站：https://gsurma.github.io/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 10.3 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Hex – AI Board Game」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後點擊「▶」，初次遊戲時會有玩法教學，點擊「Next」一步步看完即可進入關卡。





玩家為藍隊、AI 為紅隊，由 AI 先下，點擊灰色格子即可擺放棋子。





輪流下棋，先成功連線兩端的一方即為贏家。除了要想辦法連線外，也要阻擋對方的連線。





成功連線後即可過關，進入下一個 Level 後，面對的就又是更強大的 AI 了！





如果覺得實在太困難，可以打開右上角的「Paths」，在棋盤上就會標示出雙方的最短路徑，可做為下棋時的參考唷！