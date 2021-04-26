Make It Big 可在桌面上放置超大的提醒文字（iPhone, iPad）

有些該記得的總是會忘記，像是有些人就常常忘記該對自己好一點，或是忘記去關心該關心的人。如果你也經常會忘記一些事，，

就把它們大大的寫下來，放在手機桌面經常提醒自己吧！

「Make It Big」就是一款可以簡單快速將文字放大擺放在桌面的 App，任何輸入過的文字都會被自動完善的保存下來，可依需要在清單中切換想要顯示的文字標語，雖然字數看似沒有特別限制，不過輸入越多的字，字體就會被限縮的越小，所以還是要稍微控制一下。

輸入英文的話，有數十種的字型可以使用，中文的話就只有預設的字型沒得選，除了可用來寫一些標語或是座右銘外，也可以用來提醒自己一些重要的待辦事項哦！主程式本身還可以當做看板使用，文字與背景的顏色可以自由搭配，支援直向與橫向顯示，搖動手機還可開啟閃光模式，閃光的速度有五種選擇，可有效吸引眾人的目光！

當然這些標語或是待辦事項也可以用之前介紹的「Focus Lock」寫在鎖定畫面上，但若覺得這樣太赤裸的話，「Make It Big」會是更好的選擇。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Make It Big 軟體語言：英文 開發人員：An Trinh 官方網站：https://www.atrinh.com/big/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Make It Big」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，直接在上方輸入想要顯示的文字，輸入完畢就會自動保存到右上角的清單中。





之後需要切換時，只要到清單中，就能輕鬆切換。





點擊左上角的「齒輪」可進入設定，這邊就可以設定文字、背景的顏色，若是輸入英文，就有數十種的字型可以選用哦！









開啟「Shake to Flash」，在主程式搖晃手機時，就可以開啟閃光模式，下方可設定閃光速度。





接著在桌面長按進入編輯模式後，點擊左上角的「＋」在小工具中找到「Big」。





在需要的小工具尺寸下方點擊「加入小工具」後，就可以將文字放在桌面囉！需要切換內容時，只要點入主程式，在清單中選取，小工具就會自動切換了，配色也是哦！