來！只要把塔推倒就行了！「Towers」休閒解謎遊戲（iPhone, Android）

「Towers」是一款玩法很簡單的休閒解謎遊戲，玩家只需要把關卡中所有的塔都推倒就可以了，不過前提是要往有空間的地方倒才行！每一座塔都互相影響、互相牽制著，，

如果發現其中一座塔倒不下來，就得再把其它的塔立起後，再重新思考如何倒下。

遊戲除了經典模式外，還有「困難」與「相反」兩種模式可以玩。在「相反」模式中的所有塔都是先倒下的狀態，而玩家需將它們一一立起才能過關，「困難」模式在關卡地形的設計上更加崎嶇，塔的數量也會增加，難度自然就更高了。

不過關卡中沒有任何的限制，可以很輕鬆的依照自己的節奏來進行，就算卡住失敗也沒關係，可無限制的重新來過，只要你不放棄，「Towers」永遠都不會棄你而去！

塔的配色十分多元，除了預設的彩色塔外，透過在遊戲裡收集的鑽石，還可以解鎖更多不同的造型，遊戲的背景也會隨著塔的主題而變換不同的配色，在視覺上可以帶來更多的樂趣唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：《休閒推塔》Towers 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：JOX Development LLC 官方網站：https://joxdev.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，若發現左上角出現「NOT FOUND」，可先點開右下角的選單，進入「齒輪」，再連續點擊「地球」圖示切換適合的語言選項。





回到遊戲畫面後，左上角的文字就會正常顯示了。接著就跟著教學，將塔推倒吧！





有時必須先將其它的塔推倒後，才能清出空間將剩下的塔都推倒。





不小心推錯，只要再點擊一次就能把它立回來。





接著就可以正式開始遊戲。每隔幾個關卡就會有標示「星星」的特殊關卡，只要將塔倒下就能收集所有的鑽石，一般的關卡中也偶爾有鑽石可以收集。收集足夠的數量時，就可以解鎖新的塔造型。





在經典模式中挑戰達一定關卡後，就可以解鎖「困難」與「相反」兩種模式，玩膩經典的時候，就可以到這兩個模式來挑戰一下哦！