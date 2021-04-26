來！只要把塔推倒就行了！「Towers」休閒解謎遊戲（iPhone, Android）

       

「Towers」是一款玩法很簡單的休閒解謎遊戲，玩家只需要把關卡中所有的塔都推倒就可以了，不過前提是要往有空間的地方倒才行！每一座塔都互相影響、互相牽制著，，

如果發現其中一座塔倒不下來，就得再把其它的塔立起後，再重新思考如何倒下。

遊戲除了經典模式外，還有「困難」與「相反」兩種模式可以玩。在「相反」模式中的所有塔都是先倒下的狀態，而玩家需將它們一一立起才能過關，「困難」模式在關卡地形的設計上更加崎嶇，塔的數量也會增加，難度自然就更高了。

不過關卡中沒有任何的限制，可以很輕鬆的依照自己的節奏來進行，就算卡住失敗也沒關係，可無限制的重新來過，只要你不放棄，「Towers」永遠都不會棄你而去！

塔的配色十分多元，除了預設的彩色塔外，透過在遊戲裡收集的鑽石，還可以解鎖更多不同的造型，遊戲的背景也會隨著塔的主題而變換不同的配色，在視覺上可以帶來更多的樂趣唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：《休閒推塔》Towers
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：JOX Development LLC
  • 官方網站：https://joxdev.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，若發現左上角出現「NOT FOUND」，可先點開右下角的選單，進入「齒輪」，再連續點擊「地球」圖示切換適合的語言選項。



    回到遊戲畫面後，左上角的文字就會正常顯示了。接著就跟著教學，將塔推倒吧！



    有時必須先將其它的塔推倒後，才能清出空間將剩下的塔都推倒。



    不小心推錯，只要再點擊一次就能把它立回來。



    接著就可以正式開始遊戲。每隔幾個關卡就會有標示「星星」的特殊關卡，只要將塔倒下就能收集所有的鑽石，一般的關卡中也偶爾有鑽石可以收集。收集足夠的數量時，就可以解鎖新的塔造型。



    在經典模式中挑戰達一定關卡後，就可以解鎖「困難」與「相反」兩種模式，玩膩經典的時候，就可以到這兩個模式來挑戰一下哦！

    最後更新：04-26, 2021 上午 10:46

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。