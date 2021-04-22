「中國流行語挑戰」你能分辨出哪些用語是來自中國的嗎？

語言本來就會通過各種的交流而互相影響，尤其是戲劇，近幾年來韓劇、陸劇越來越盛行，，

在我們的生活用語中，也不知不覺會滲入一些韓語或是中國的流行語，其中中國用語因為相對容易理解，所以被使用的程度又更高了一些。

不過，你能分辨得出哪些用語是來自中國的嗎？網路新聞媒體 READr 最近就以此議題做了一份深度的專題報導，以 Dcard 的數據來分析現在年輕人網路用語的趨勢，其中就提供了一個「中國流行語挑戰」的小測驗，有興趣的朋友可以一起來測試看看自己對於中國用語的敏感度高不高。

其實就如同開頭所提到的，語言原本就會互相影響，就像日本、韓國也有許多的外來語，台灣有很多用語都是從日語、荷蘭語、西班牙語而來，經過長時間的使用，後來也內化成了我們自己習慣的用語，只是無論語言如何的互相影響，還是不能忘了自己的根本，就像＂影片＂就是＂影片＂唷！^^

．網站名稱：中國流行語挑戰

．網站網址：按這裡

網站畫面：

開啟網頁後，點擊下方的「我要挑戰」即可進入。





在開始測驗前會有個遊戲說明，按下「知道了」就可以準備開始囉！





在文章中，有劃底線的字詞就是可能的中國用語，從中點擊選出你認為來自中國的字語，第一篇中有 5 個。





圈選完畢後，點擊「完成！送出看解答」。為了不影響大家做測驗，這邊已做了馬賽克處理。





可立即查看挑戰結果，往下滑可以看到詳解哦！同樣已做了馬賽克處理。









三道題目都做完後，就可以看到總成績囉！下方也可以看到一些分析結果。最後有空的話，別忘了看看專題報導的內容唷！蠻有意思的。