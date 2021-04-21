睡不著、感覺焦慮嗎？跟著「Portal」一起逃到大自然吧！（iPhone, iPad）

試著思考一下你目前的人生中，有多大的時間比重是身處在都巿叢林裡的，在都巿生活的各種壓力是否讓你感到喘不過氣了呢？下回放假就到郊外走走吧！看看各地不同的風景，，

享受大自然的美好，將身心靈好好的洗滌一番。

如果真的沒辦法說走就走，又或是現在當下的你就很需要被大自然療癒一下，可以戴上耳機走進「Portal」為你準備的各種自然美景。「Portal」提供六款免費的地點，你可以在亞馬遜聽著轟隆隆的雷雨聲、在夏威夷的海邊沉思或是到喜馬拉雅山汲取靈感，隨時都能自由穿梭在這幾個地點之中。

「Portal」提供專注、睡眠以及舒壓三種模式，根據不同的模式會提供不同的功能，例如睡眠模式有提供睡眠計時器與鬧鐘、專注模式有番茄鐘可使用，舒壓模式則提供了三種呼吸法，可以幫助使用者透過調整呼吸來舒緩焦慮的感覺。

每一個地點都有搭配動態的美景，戴上耳機、透過螢幕畫面，更能將自己的思緒帶向遠方唷！程式除了支援背景播放外，也可以與其它的播放程式共存，所以你可以一邊聽著喜歡的音樂、廣播或是 Podcast，一邊享受大自然哦！有興趣的朋友可以一起來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Portal 軟體語言：英文 開發人員：Portal Labs Ltd 官方網站：https://portal.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Portal」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

每回進入程式時，都可以選擇需要的模式。是想要專注、需要助眠或是想暫時逃離，接著就可以進入播放畫面。





左右滑動可切換到不同的地點。點擊畫面則可進入地點畫面，向上滑則可退出。





向下滑可開啟地點清單，不過免費版本只有最下方的六個地點可以去哦！





選擇「ESCAPE」逃離模式，在下方可打開呼吸引導，有三種呼吸法可選擇，能幫助你透過調整呼吸來達到舒緩焦慮的效果。





選擇「SLEEP」睡眠模式，下方的地球切換成夜晚的狀態，另外下面也會提供鬧鐘與睡眠計時器。





選擇「FOCUS」專注模式，可設定一項目前要達成的任務，也可以使用番茄鐘讓自己更加專注哦！





而無論你選擇哪一種模式，若想與其它的播放程式共存的話，都可以點開「喇叭」圖示，開啟左側的「雙箭頭」按鈕，就能支援同時使用其它的 App 播放音樂、廣播或 Podcast 囉！