「最佳數獨」地圖關卡式數獨遊戲，從簡單到困難通通有！（Android）

數獨遊戲相信大家應該都很熟悉了吧！如果你真的還沒玩過，那也沒關係，「最佳數獨」將從最基本的玩法規則開始教起，，

預設的遊戲模式以地圖關卡為主，每一關就是一題數獨謎題，隨著關卡的挑戰，你也將穿越山谷、沙漠、冰山等多種不同的奇景。

遊戲提供 3 種驗證模式，「即時驗證」可在你填入錯誤答案時立即獲得提示，也可以選擇「僅驗證重覆數字」，不過這兩個模式都會在錯誤時扣除星數，每關只有 3 顆星可以扣，被扣光就算闖關失敗，如果是習慣一般玩法的朋友，肯定會覺得心有點痛痛的。

不過沒關係，如果你想要一般的玩法，那就可以選擇不使用任何的驗證解法，這樣就會像使用紙筆在解題一樣，不過一旦填入錯誤，後續要再校正回來就得花費更多功夫了。

謎題的難度由淺入深，但即使是簡單的程度，也還是蠻有挑戰性的唷！除了一般的關卡外，遊戲還有「每日的挑戰」每個月都會有一個新的錦標賽，每天都會解鎖一個新的關卡，完成該月份的所有關卡就能獲得獎盃哦！無論你是喜歡輕鬆還是刺激的玩法，「最佳數獨」都能滿足你的需求。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：最佳數獨 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Soodex Labs 官方網站：https://www.soodexlabs.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 因裝置而異 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「最佳數獨」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「開始！」從第一關開始挑戰！





遊戲會從最基本的概念與玩法開始說明，如果你已經是老手，可點擊「跳過」直接進入關卡。





在遊戲模式的部份，有 3 種選擇，如果想玩一般的玩法，選擇「沒有」就對了。另外還有多種不同的鍵盤佈局可以選擇。





如果選擇「即時驗證」，只要數字填錯位置就會立即扣星，真的會心痛啊～～～





將整個數獨謎題解開後即可過關，如果有錯誤則會扣分。





如果覺得地圖的難度太低，點擊按鈕右側的「工具」圖示，也可以直接選擇難度來挑戰。





每日的挑戰也長的像地圖關卡，不過隨著日期，每天只會解鎖一關，全數挑戰完畢就能獲得獎盃哦！





不過每日挑戰的難度就要看運氣了！