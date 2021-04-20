[限時免費] 時間能倒流嗎？「時間之城」超優美的益智解謎遊戲（iPhone, iPad）

最近在 HBO 追了一部美國影集，片名為《The Nevers 不朽者》，在影片中許多的女性因為一種不明的能量轉變為「觸能者」，，

每個人都擁有不同的能力，有的有預知能力，有的能看見能量的流動、有的能漂浮，還有一位年紀輕輕的女孩但整個身形都巨大化了，所有的觸能者都有至少有一種特殊的能力，如果你能變為觸能者，會想要獲得什麼樣的能力呢？我想應該很多人都想要能隱形、穿牆、隔空取物或是控制時間等等的能力吧！

雖然現實生活中，要真的擁有這些能力是不太可能的事，不過我們可以透過遊戲來滿足想要有超能力的慾望！在「時間之城」這款遊戲中，玩家們就能擁有控制時間的能力，只要適時的控制時間前進或是倒流就能解決所有的謎題。

玩家需幫助遊戲中的小女孩收集散落的花瓣力量，累積完整的花瓣力量就能指引小女孩前往下個地方繼續尋找思念她的人。在遊戲中要讓時間前進或後退玩家都能自由的控制，不過必須操控得宜才能發揮效果，有時還得搭配「魔法球」，讓小女孩對時間倒退免疫，才能順利的過關唷！

目前遊戲共有 20 個關卡，雖然關卡數不多，但玩起來真的蠻燒腦的，看著隨時間前進又倒退的遊戲畫面，感覺也很新奇，喜歡益智遊戲的朋友一定要來玩看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：時間之城 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Duyang Chen 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「時間之城」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次進入遊戲時，可選擇介面語系。





接著點擊「開始遊戲」即可看到一些動畫劇情，然後進入第一關。









在畫面左半邊左右移動可操控主角的移動方向，也同時可以讓時間向前流動，收集藍色的花瓣力量就能讓花朵逐漸充滿能量。









長按右半邊的畫面就能讓時間倒退，這個時候原本在較低平台的小女孩，就會隨時間倒流回到高平台上。









觸碰到充滿能量的花朵後，就可以前往下一關。





在某些關卡中會出現「魔法球」，點擊「小手」就能拿取。「魔法球」將可以讓小女孩不受時間倒流的影響，不過只能使用一次。









至於何時該倒退、何時該使用「魔法球」，就是考驗玩家判斷能力的時候囉！