CPS Test 點擊速度測試！你能達到每秒 8 下嗎？

       

一般我們都比較關心自己的打字速度有多快，為了工作或聊天溝通更便利快速，也會想要提升打字速度，，

網路上有很多可以測驗打字速度或練習打字的線上工具可以使用，不過你是否好奇自己的滑鼠點擊速度有多快呢？

CPS Test 就是可以讓我們測試滑鼠點擊速度的網站，可選擇要測試的秒數長度，從 5 秒、10 秒、20 秒、30 秒到最長 60 秒的時間，快速的點擊當時間結束後，就可以立即查看結果，包含總點擊數、每秒點擊數以及每分鐘的點擊數。

網站中提到，根據 Google 的數據，平均的 CPS（每秒點擊次數）是 6.51，世界最快的記錄則是 14.1，但只要高於 8 就算是不錯的點擊速度了，有興趣的朋友也可以來測測看，除了用來測試滑鼠的點擊速度外，也可以在智慧型手機上進行測試唷！

雖然點得快一般來說也沒什麼太大的作用，不過在打遊戲時，應該是很有幫助吧！網站上也有提供一些可以加快點擊速度的方法，想提升 CPS 的朋友，可以試試。

 
  • 網站名稱：CPS Test
  • 網站網址：https://cps-test.net/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，先設定想要測試的秒數，接著在「Click to Start」橘色的大按鈕上點擊就開始測試。



    一直點擊到秒數倒數結束後，就可以看到測試結果囉！點擊「Try Again」就可以再次測試。

    最後更新：04-19, 2021 下午 4:11

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