「Focus Lock」不可忽視的鎖定畫面待辦事項提醒工具（iPhone）

用過了無數個 To Do List App，即使它們都有提醒功能，你是否仍然會忘記清單上的某些待辦事項呢？如果這樣的情況經常發生，，

也許你可以來試試「Focus Lock」這款令人無法忽視的鎖定畫面待辦事項提醒工具。

「Focus Lock」是透過將待辦事項結合到桌布之中，再將桌布設置為鎖定畫面背景來達到提醒的作用。除了可使用程式內建超過 1000 張的精美桌布外，也可以選用相簿中其它自己喜歡的照片、圖片來製作。

最多可呈現 4 筆事項，你可以寫下待辦清單、待買物品，也可以寫下想要達成的目標或是幾句意義深厚的文字，最後將圖片保存後，設置為鎖定畫面的背景圖片即可，每回解鎖手機時都可以被提醒一次，再忘記的話！！那就……忘記吧！（逃）

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Focus Lock 軟體語言：英文 開發人員：Igor Remeniuk 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Focus Lock」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊下方的文字框即可輸入內容，點擊「＋」可新增下一筆，寫完後按下「✓」保存。





第2步 點擊左下角的圖示可開啟內建桌布列表，或是切換到「Photos」從相簿選取要使用的桌布。





第3步 最後點擊右下角的「↓」即可將桌布保存到相簿中。接著程式會顯示設定桌布的步驟，點擊下方的「Open Photos」就能直接開啟相簿。





第4步 找到剛剛所製作的桌布後，點擊左下角的分享按鈕，然後選擇「作為背景圖片」。





第5步 點擊「設定」，然後選擇「設定鎖定畫面」。





第6步 無論是要為自己精神喊話，還是做為待辦事項提醒工具，效果都很不錯哦！