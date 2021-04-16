「XAgo」可以幫你記得＂上次＂是什麼時候的小工具（iPhone, Android）

生活中有許多大大小小的事需要記得，像是上次是什麼時候換濾水壼的濾心？仙人掌什麼時候澆水的？這副月拋的隱形眼鏡是什麼候打開來用的？又有多久沒有打電話回老家關心一下爸媽？

這類需要特別記得時間的事項，不知道大家都是怎麼記錄的，，

因為人腦實在不可靠，我個人大多是利用行事曆來輔助記憶，但其實行事曆並不方便使用，要查詢起來也要滑個老半天，若你也有許多需要記得上次是什麼候執行的事件需要記憶的話，可以一起來試試「XAgo」。

先將需要記錄的事項建檔之後，每次執行時，只需要點一個按鈕就可以快速記下時間，隨時打開程式就可以直接看到距離上次執行隔了多久的時間，記錄的項目多的時候，還可以利用關鍵字來搜尋哦！

另外，也可以查看每一個事項所執行的總次數以及每次執行的詳細日期與時間，除了操作步驟很簡潔外，介面設計也很有質感，使用起來感覺很不錯！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：XAgo 軟體語言：英文 開發人員：Fran Grgic 官方網站：https://xago.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次開啟程式會有簡單的介紹，無論是生活中重要或不重要的事，只要是需要記憶執行時間的事，都可以用「XAgo」來記錄。點擊「Start using the app」即可正式進入程式。





點擊下方的「＋」就可以新增事項，設定名稱、選擇顏色與圖示，如果不是當前執行的事項，可在最下方設定上次執行的時間後，按下「Save」即可完成建檔。





開啟程式時就可以看到每一個事項距離上次執行的間隔時間，點擊事項方塊右上角的雙箭頭圖示就能立即記錄執行時間，點入事項方塊則可查看更詳細的記錄以及總執行次數。





點擊左上角的「齒輪」可以選擇其它的顏色主題，也可以選擇要使用淺色或深色主題哦！