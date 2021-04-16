ProductShot 可幫螢幕截圖快速放大重點的線上免費工具

       

有時為了說明或教學的需求，會使用螢幕截圖功能，將螢幕中的操作畫面擷取出來，，

若想要再進一步的標示出重點，就需另外再使用繪圖工具來做處理，如果你只是需要指出畫面中的重點，那麼這款「ProductShot」線上的免費服務就能幫你快速解決。

「ProductShot」是一個可以方便使用者在任何圖片或螢幕截圖上放置「放大鏡」的線上工具。將圖片上傳後，點擊就能擺放放大鏡，並可任意移動調整位置，還能透過網頁上的設定項目，調整放大範圍、放大程度、其餘區塊的模糊程度、放大鏡的邊框粗細與顏色等。

甚至在螢幕截圖之後，還可使用鍵盤上的「Ctrl + V」直接將截圖貼入網頁，並且在編輯完成後，按下「Ctrl + C」即可將加入放大鏡的圖片複製使用，操作超便利！當然你也可以將編輯後的圖片保存為 PNG 圖檔，之後再做使用囉！不需要另外安裝繪圖軟體，就能輕鬆幫截圖畫重點，有需要的朋友可以試試看。

 
  • 網站名稱：ProductShot
  • 網站網址：https://productshot.app/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，有三種方法可以將圖片傳到網站上，可點擊「Upload」自電腦中選取圖片，或是點擊「Capture from clipboard」從剪貼簿中貼上，也可以直接按下鍵盤的「Ctrl + V」貼上圖片。



    上傳圖片後，點擊圖片任一處即可放置放大鏡，並可自由移動到需要的位置。



    在左側的「Options」就可以調整放大鏡的相關設定項目，包含放大範圍、放大程度、其餘區域的模糊程度及遮罩顏色，還有放大鏡的邊框粗細與顏色。



    最後按下「Export」就可以將圖片保存到電腦中，也可以直接按下鍵盤的「Ctrl + C」將圖片複製使用。

    最後更新：04-16, 2021 下午 12:10

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