超可愛又好玩！「BriＡcky Boy」模擬 8 Bit 掌上彈珠遊戲機（iPhone, Android）

       

「Bricky Boy」是一款模擬 8 Bit 掌上型遊戲機的街機遊戲，打彈珠的簡易玩法，讓人欲罷不能！遊戲的畫面就從一個遊戲機包裝盒開始，，

從盒子內取出一台遊戲機後，就可以開始享受打遊戲機的樂趣！

玩家只需要透過左右兩側的按鈕，就能控制機台下方的左右推桿，在適當的時機將彈珠彈出去，將關卡畫面中的目標都消除後，就可以過關，越往後面的關卡除了難度會提高外，也會穿插著各種大大小小的魔王關，必須打敗魔王才可以再繼續通關。

遊戲還有設計許多的功能卡片，可在遊戲過程中陸續收集，並可於後續的關卡裡使用，可增添更多不同的玩法！而打遊戲所賺到的金幣還能用來解鎖新的造型機台唷！

遊戲機的畫面相當擬真，不過很可惜就是無法真正體驗到按實體按鈕的手感，在螢幕上按平面的虛擬按鈕，很容易跑位沒按到，一個不小心就可能漏球了，但整體來說還是很有趣，懷念打掌上型遊戲機的朋友可以一起來玩看看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Bricky Boy
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Douglas Montgomery
  • 官方網站：http://www.dyadgames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次打開遊戲，按下「UNBOX」就可以從盒子中取出一台掌上型遊戲機，點擊「PLAY」就可以從 Level 1 開始挑戰囉！



    使用左右下角的「L」與「R」按鈕就可以控制下方的推桿打擊彈珠，打到炸彈可引發連鎖效應哦！



    將上方的方塊都打擊消除即可過關，前面幾個關卡下方都會有小黑貓幫忙接彈珠，如果不小心掉落，牠就會幫你打回來，但後面的關卡就得靠自己了。



    在畫面右上角的關卡進度可以看到一個像爆炸的圖示，那代表的是魔王關，必須將該關卡的魔王打敗才可進入下一關。魔王的血量都很多，加油努力的攻擊吧！



    在左上角則可看到自己目前剩餘的生命值，如果彈珠掉落 3 次就 Game Over 了，不過可透過觀看影片來接命。



    在遊戲結束時可用分數來累積下方的進度條，集滿時就可以解鎖一張功能卡片，可在後續的遊戲中使用哦！



    當錢存夠的時候，就可以在首頁右側點入「BRICKY SHOP」，解鎖更多新的遊戲機造型。

    最後更新：04-15, 2021 上午 11:48

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。