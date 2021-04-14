電腦調整音量時，總是出現大大的媒體資訊框？來這裡教你如何關閉它

       

沒特別注意從何時開始，使用電腦無論透過耳機或鍵盤上的音量控制按鈕來調整音量時，總是都會在左上角出現大大的媒體資訊框，，

雖然顯示一下下就會消失，但如果在消失前不小心滑鼠游標去碰到，就又會存在一下下，真的很擋路！

其實這個媒體資訊框並不是 Windows 的功能，而是 Google Chrome 瀏覽器自帶的，原本的用意是讓使用者可以透過這個資訊框隨時切換上/下一首音樂或是暫停/繼續播放，而不需回到特定的分頁才能調整，但對於不需要這個功能的人來說真的是給它礙眼。

如果你也不太需要這個功能，可以跟著下面的步驟來關閉它，關閉後就只會留下原本 Windows 小小的音量控制功能，還你一個清淨的畫面唷！

使用方法：

第1步 在使用 Google Chrome 瀏覽器時，調整音量都會在左上角出現大大的媒體資訊框。如果想要將它關閉，先在網址列上輸入「chrome://flags/」進入實驗性功能列表。



第2步 接著在上方的搜尋欄中輸入「media key」找到「Hardware Media Key Handling」，然後將右側的設定值改為「Disabled」。



第3步 點擊右下角的「Relaunch」重新啟動瀏覽器。



第4步 之後調整音量時，就只會出現 Windows 的音量控制，不會有擋路的資訊框，舒服多了。

最後更新：04-14, 2021 下午 12:40

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