Youtube Time Filter 用更精準的影片長度篩選需要的影片（Google Chrome 擴充套件）
YouTube 網站原本就有提供篩選器可以使用，在使用關鍵字搜尋之後，可以再使用上傳日期、類型、片長、屬性來篩選或是調整排序，，
「Youtube Time Filter」在安裝後，可在搜尋影片後，讓使用者再另外加上更精準的影片長度條件，可設定的範圍很廣，短至數秒，長至數小時，無論是要找極短或極長或特定長度的影片，都可以透過這個時間篩選器來找到。操作方式相當簡單，不需使用時，也只要在瀏覽器的工具列上暫時關閉篩選器即可，有需要的朋友可以參考看。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Youtube Time Filter
- 軟體版本：1.0.0
- 軟體語言：英語
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：332KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
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第2步 之後在 YouTube 上搜尋影片時，就可以在工具列上點擊「Youtube Time Filter」圖示展開設定選單。例如想要找 40 分鐘至 2 小時的影片，就可以在 From 設置為 40 分鐘，To 設置為 2 小時，然後按下「Filter now!」，就可以看到影片列表自動更新成符合長度的影片了，隨著滑鼠滾動列表，會持續動態進行篩選，只會保留符合條件的影片。