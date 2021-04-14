Youtube Time Filter 用更精準的影片長度篩選需要的影片（Google Chrome 擴充套件）

YouTube 網站原本就有提供篩選器可以使用，在使用關鍵字搜尋之後，可以再使用上傳日期、類型、片長、屬性來篩選或是調整排序，，

來找到更符合需求的影片，不過其中片長的部份，只有提供短片（不到 4 分鐘）及長片（超過 20 分鐘）這兩種選項，若想要設定更精確的時間範圍，可以下載「Youtube Time Filter」這款 Google Chrome 瀏覽器擴充功能來補足。

「Youtube Time Filter」在安裝後，可在搜尋影片後，讓使用者再另外加上更精準的影片長度條件，可設定的範圍很廣，短至數秒，長至數小時，無論是要找極短或極長或特定長度的影片，都可以透過這個時間篩選器來找到。操作方式相當簡單，不需使用時，也只要在瀏覽器的工具列上暫時關閉篩選器即可，有需要的朋友可以參考看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Youtube Time Filter

Youtube Time Filter 軟體版本： 1.0.0

1.0.0 軟體語言： 英語

英語 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 332KiB

332KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





第2步 之後在 YouTube 上搜尋影片時，就可以在工具列上點擊「Youtube Time Filter」圖示展開設定選單。例如想要找 40 分鐘至 2 小時的影片，就可以在 From 設置為 40 分鐘，To 設置為 2 小時，然後按下「Filter now!」，就可以看到影片列表自動更新成符合長度的影片了，隨著滑鼠滾動列表，會持續動態進行篩選，只會保留符合條件的影片。