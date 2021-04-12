我不是機器人大挑戰！「I am not a Robot」我…真的…不是吧！？

在某些網站上要使用一些服務的時候，經常會有要確認使用者是不是機器人的驗證機制，有些很簡單，，

只需要勾選「我不是機器人」就可以了，但有些就會給幾張圖片，要使用者從中勾選出指定的物件，這種的有時候真的很難！錯個一兩回是常有的事，遇到題目再刁鑽一些的，甚至都會讓人懷疑自己該不會真的是機器人吧！

網路上也有流傳一些梗圖是從這種圖片驗證機制所發展出來的，大多都是將一些長相相似的人物混合擺放在一起，讓大家去勾選出同一個人，而國外也有網友因此設計了一個名為「I am not a Robot」的網頁遊戲，要讓大家來一起挑戰看看。

遊戲共分為三個難度等級，每個等級都有 5 個關卡，關卡中會將一張圖片切分為多個區塊，玩家必須從中勾選符合題目的區塊，基本上都是要找出有＂臉＂的部份。每關都有限時 20 秒的時間，成功就可以繼續下一關，如果答錯了，也可以馬上查看解答知道自己漏了哪裡唷！

完成所有的關卡後，就會公佈你的得分以及稱號，整體來說難度有一點，不過不會像真正的驗證題目那麼困難，大家可以放心，相信大家一定都不會是機器人的！（咦！

網站名稱：I am not a Robot 網站網址：https://iamnotarobot.xyz/

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊「Press to Start」進入遊戲。





進入關卡後，就會立即開始倒數 20 秒，上方會顯示要勾選的題目，例如第一題是要勾選出「STUNNED FACE」驚呆了的臉，接著就在下方勾出相關的圖片區塊。





勾選後，按下「I am not A ROBOT」就可以知道自己是否答對。答對後就可以進行下一題。





但如果答錯了，可長按「Show Answer」查看正確的答案。





每個難度等級有 5 題，完成後會接續下一個難度。





回答完所有的題目後，還會回你兩個問題，包含「你是否曾在生活中發現過這些＂臉＂？」（有！我常常覺得牆上的插座一直驚呆的看著我！）以及「你是否相信這是人類特有的能力？」，最後按下「Show My Results」就可以看到你的得分以及稱號囉！