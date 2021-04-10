Social Media Image Maker 六大社群網站專用圖片線上製作工具

網路上的社群平台越來越多，像是 Facebook、YouTube、Instagram 等，因為可以接觸到的群眾都不太一樣，，

若想要觸及更多不同的族群，通常都得同時經營多個社群平台，然而每個平台所使用的圖片又都有各自的尺寸規定，每次要更換大頭貼、封面或是上傳圖片時，光是製作就得花費一番功夫。

「Social Media Image Maker」這個網站就幫大家整理了目前網路上使用度較高的六大社群網站的各種圖片尺寸規格，包含 Instagram、Facebook、YouTube、Twitter，以及國外比較多人使用的 Pinterest 與 LinkedIn，可直接在該網站上製作所需的封面、限時動態、貼文等圖片。

可設定背景顏色、使用多張照片或圖片並能透過圖層來管理，也可以畫出方形、圓形、三角形的圖塊，或是加入文字等內容，相同的圖片設計可直接切換製作成不同社群網站所要求的圖片尺寸，無須再重新製作，也不用再花時間去確認各個社群圖片的尺寸，直接點選就能套用，非常方便哦！

網站名稱：Social Media Image Maker 網站網址：https://socialsizes.io/social-media-image-maker/

操作畫面：

開啟網站後，就可以在左側邊欄中選擇想要製作的社群圖片模版，直接就可以在中間的編輯區中看到圖片尺寸的變化。





選定要製作的社群圖片後，在右側邊欄就可以設定要使用的背景顏色，或是直接點擊「Upload Image」從電腦上傳圖片或照片。





上傳圖片後可使用四周圍的節點縮放大小或旋轉角度，若上傳多張圖片或照片，可使用上方的「To front」與「To back」調整圖層順序。





在右側邊欄還可以加入形狀圖塊，有三種圖形可以選擇，點擊右側的「●」可開啟調色盤，修改圖塊的顏色與透明度。





往下點擊「Add Text」可新增文字，點擊編輯區中的文字物件即可輸入內容。有提供幾款英文字型可套用，中文就只有預設的字型哦！點擊右側的「●」同樣可以調整文字顏色。











完成編輯後，點擊「Download」即可將圖片下載回來。





接著在左側邊欄再選擇其它社群圖片模版，就可以使用相同的設計快速套用不同的圖片尺寸，只要再微調一下圖片物件的位置，就能直接保存使用囉！