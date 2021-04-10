「Progressbar95」模擬歷代 Windows 系統，超有趣的進度條填充遊戲！（iPhone, Android）

不知道你是從 Windows 的哪個版本開始接觸電腦的呢？如果你是很早期就使用電腦的朋友，玩起「Progressbar95」肯定會有許多的回憶湧上心頭！它是一款以歷代 Windows 系統介面為主軸所設計的遊戲，遊戲中的玩法有很多種，，

不過最終都是以填滿「進度條」為目標。

從進入遊戲開始就充滿了懷舊感，開發者儘可能的還原 Windows 的系統介面，從開機畫面就加入了令人耳熟的硬碟噪音，還有像素感十足的電腦桌面圖示以及開始選單、工具列、視窗、按鈕等，透過遊戲所獲得的分數可以逐步的升級各種電腦元件，當收集到指定的元件後，就能進一步升級電腦系統，解鎖更多的遊戲。

遊戲在不同的電腦系統中各設置了多種不同的玩法，而電腦系統也有十多個版本等著玩家來升級，雖然看似一個簡單的小遊戲卻像驚喜包一樣，可以讓人不斷的發現各種有趣的地方。

除了玩遊戲外，電腦系統中還藏著各種不同的獎勵與彩蛋，有些還必須懂得 DOS 作業系統的指令才能找到唷！懷念舊時代的 Windows 系統嗎？不妨來「Progressbar95」回味一番吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Progressbar95 軟體語言：英文 開發人員：Spooky House Studios UG 官方網站：http://www.spookyhousestudios.com/s/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 因裝置而異 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

除了 PC 外，當順利升級到指定的系統版本後，就能解鎖模擬 macOS 的「Progresh」遊戲囉！點入 PC 就可以看到開機畫面了，同時也可以聽到熟悉的硬碟噪音，還有開機音效。









點開左下角的「Begin」就可以開啟新遊戲，從 level 1 開始挑戰。





至於玩法的部份，遊戲中都會有詳細的說明與教學。移動進度條去收集藍色方塊就能累積進度。





收集時必須讓方塊落在進度條空白的區塊才可累積，不過方塊也不只有藍色而已，必須避免收集到黃色、桃紅色的方塊，紅色方塊更是不可以觸碰到，一收集到紅色方塊就會直接 GG。





當進度條集滿 100% 時，就過關了。此時會依所收集的狀況來給予分數，而分數可累積升級各種不同的電腦元件。









當收集到指定的條件後，就可以升級系統囉！有非常多的系統可以升級。





不小心收集到紅色方塊時，就會像左圖這樣，整個發生錯誤出現藍色畫面！此時點擊「Scanprogress」就有機會可以修復問題唷！





只要快速的點擊「Scan」，比右側的 Errors 還快達到中心的 Finish 位置，就可以獲得復活的機會。





除了 Normal 模式外，還有各種不同的遊戲模式可以選擇，絕對讓你玩不膩哦！而且不同的電腦系統版本也會新增不同的遊戲模式。











遊戲裡還有非常多的東西可以玩，每一個項目都可以點開來看看，另外桌面右下角的「Bin」雖然看起來是個垃圾筒，不過它可是玩家的小寵物唷！可以為你的遊戲時光帶來更多樂趣！