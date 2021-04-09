組合密碼產生器「Password Once」不用記密碼！只要記得關鍵字！

在網路上走跳，只要遇到會員制的網站，密碼是一定要的，，

如果為了方便記憶，全都設定同一組，那麼只要有一個網站被攻破，其它的也會一併成為他人的囊中物，但若每一個網站都要設定一組不同的密碼，那麼大概就會成為「忘記密碼」的常客了吧！

網路上現在有蠻多提供密碼產生器的網站服務，有的是像「passwrd.in」這樣單純提供高強度的密碼，有的則是如同「Password Once」這樣的網站，利用各種條件組合的方式來產生密碼，除了可提高密碼的安全性外，也不用特別記憶密碼，只是每次需要登入時，都要再回到網站來取得密碼就是了。

「Password Once」是透過網址、使用者名稱以及關鍵字三個主要元素來產生密碼，基本上只需要記得自己所使用的關鍵字，就可以取得同一組密碼。網站除了有提供 RC4、MD5、SHA1 以及 SHA256 四種演算法可選擇外，還可以自訂所需的密碼長度、起始值，以及是單純的數字密碼或是加入英文字母、大寫英文字母等等的設定。

比起記憶沒有意義的密碼來說，記得關鍵字對大多數的人來說應該都更容易許多。只需要記得一組關鍵字就可以獲得每個網站的密碼，也不需要將密碼另外保存或抄錄，是不是感覺既安全又方便呢？

網站名稱：Password Once 網站網址：https://passwordonce.com/

操作畫面：

在網站中輸入網址、使用者名稱以及關鍵字後，就會在下方生成密碼。





密碼產出後，可點擊右側的「Copy」直接複製使用。不過預設的密碼落落長，如果不需要那麼長的話，可點入下方的「Advanced」來進行修改。





網站有提供四種不同的演算法選可選擇，中間上方的欄位可設定起始值，下方則是密碼長度，右側欄可選擇密碼的類型，包含數字、英文字母以及大寫英文字母，可複選。





設定好後，密碼就會依所設定的條件修改，之後只要再回來輸入相同的欄位內容，就可以獲得同一組密碼。如果想要更方便使用，點擊下方的「Save」就可以註冊登入帳號保存你的所有設定，之後就可以直接用需要登入的網址或使用者名稱來找到之前的設定。





註冊登入的方式很簡單，可使用 Email 註冊或直接連結 Facebook 帳號。





登入帳號後，網站就會保存你所有建立過的網址記錄，在右側的搜尋欄中輸入關鍵字就可以找到曾經建立的網址或使用者名稱，進而找到密碼。