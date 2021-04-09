無聊時就來「Random YouTube Video」，給你意想不到的驚喜！

       

閒來無事的時候都在做什麼呢？有些人大概會選擇在 YouTube 上發現新東西吧？在 YouTube 上有成千上萬部的影片，各種領域、各種內容都有，但在首頁的推薦影片都是經過演算法而來的，，

若真的想要看一些新的東西，可能就要靠關鍵字來搜尋。

不過其實現在你還有個新的選擇，那就是「Random YouTube Video」！這個網站很簡單也很有趣，只要開啟網站它就會隨機丟一個 YouTube 影片給你，絕對會讓你看到各種新奇有趣（但也可能是很無聊）的影片。

如果當前的影片你並不感興趣，那很簡單，只需要按下 F5 或瀏覽器上的重新整理按鈕，就可以立即更換下一部影片囉！在這裡絕對可以跳脫 YouTube 的演算法，讓你看到各式各樣不同的影片內容，下回無聊時就來這裡找點樂子吧！

 
  • 網站名稱：Random YouTube Video
  • 網站網址：https://randomvideo.pythonanywhere.com/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁就可以隨機看到一部 YouTube 影片，如果不喜歡就按下 F5 或是瀏覽器上方的「重新整理」按鈕即可獲得下一部影片。



    各種不同的影片內容，也許你將會在這裡發現有趣的新大陸哦！

    最後更新：04-09, 2021 上午 11:22

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