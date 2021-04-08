Blixi 可輕鬆無限玩的點點合併休閒遊戲（iPhone, iPad）

「Blixi」是一款休閒益智遊戲，玩法有一咪咪「2048」的感覺，不過實際上只有＂移動合併＂的那個部份相似而已，，

因為在「Blixi」中合併後的點點並不會升級，所以最終的目標也不是合併到最高等級，而是以玩越久、分數越高為目標。

在遊戲盤中一開始只會有兩個圓點，透過上下左右的移動，想辦法讓盤上的同色圓點可以合併在一起，以便爭取更多的移動空間。由於遊戲盤的圓形的，上方的空格並非四四方方排列，因此每回的移動都可能造成更大的位移，讓同色的圓點越離越遠。

每回的移動都會再隨機新增不同顏色的圓點，若無法持續的合併，那麼最後就會走向滿格無法移動而 Game Over 的狀態。只要能有任何的合併就可以獲得分數，有時還會出現「特殊圓點」，合併它時就可以一口氣清空一整行或列的圓點，讓出更多的移動空間。

遊戲能玩多久，全看玩家的合併功力，只有盤上還有空間就能無止盡的繼續下去。介面有深淺兩種選擇，不需要網路就能玩，有興趣的朋友可以一起來挑戰！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Blixi 軟體語言：英文 開發人員：Oliver Papp 官方網站：https://papplication.github.io/site/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.4 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Blixi」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次進入遊戲時就會有簡單的操作教學，按下「Got it」即可進入遊戲。在螢幕上任何地方上下左右滑動就可以控制遊戲盤上的圓點移動。





每次移動所有的圓點都會一起移動，並且會再隨機新增更多的圓點。當有兩個同色的圓點靠在一起或中間沒有間隔其它的圓點時，就可以滑動將它們合併（如右圖）。





兩兩合併即可獲得 1 分。有時在遊戲盤上會出現帶有白心的「特殊圓點」，消除它們時，可同時清空與其同行或同列的所有圓點。





點擊上方遊戲名稱右側的「太陽」符號，可切換為深色模式，再次點擊可換回淺色模式。當遊戲盤上無法再有任何的移動時，就 Game Over 了。