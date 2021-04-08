把煩惱丟給「Worry Muncher」，它會一步步引導你正向面對！

人生中難免都會遇到一些跨不過去的檻，就像一根卡在喉嚨裡的魚刺，拔不起來又吞不下去，，

讓我們煩惱著、擔心著、焦慮著，日日夜夜的困擾著，其實有時候只是需要一個引導，讓我們可以跳脫那樣負面的情緒。若你正煩惱著一些事，不如將它丟到「Worry Muncher」來試試，也許能幫助你更積極的面對它。

「Worry Muncher」是一個為了幫助焦慮症的人所設計的網站，與之前介紹過的「Pixel Thoughts」很類似，都有可以幫助使用者舒緩情緒的作用，只要將自己正在擔心、煩惱的事輸入到網站中，就能跟著網站的引導，逐步的將它從心裡釋放出來。

網站結合文字、動畫與音樂，試著引領使用者走向正面的情緒，透過日夜變換的動畫，讓原本像黑夜一樣低落的心情，可以隨著動畫慢慢的轉為光明，如果不習慣看英文的話，搭配網頁翻譯轉為中文介面來使用，語意也很有感，不會有不通順的感覺哦！

不過與「Pixel Thoughts」相比，我個人會比較喜歡「Pixel Thoughts」的步調，「Worry Muncher」的節奏有點太快了，但「Worry Muncher」的引導方式感覺比較陽光一些，各有優缺，有興趣的朋友可以兩者都嘗試看看哦！

網站名稱：Worry Muncher 網站網址：https://www.worrymuncher.com/

操作畫面：

開啟網站後，如果不習慣看英文的朋友，可以先將網頁翻譯成中文介面。





接著在文字框中輸入自己正在擔心、煩惱或是焦慮的事情，然後按下「提交」。





你所擔心的事就會被放置在營火之中，上方會開始使用文字引導，也會播放療癒的音樂，記得戴上耳機感受會更深。





背景的動畫會隨著文字而開始變化，慢慢的黑夜即將過去，而迎來的是美麗的早晨。





裝著你的煩惱的營火，也會隨著天亮而逐漸熄滅，象徵著你所憂慮的事也慢慢的消失。





最後看到這個畫面，就代表冥想結束了。也許你的煩惱並沒有因此而結束，但相信一定可以從中獲得一點力量支撐你繼續努力下去，一起加油吧！