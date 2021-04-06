「Redecor」室內裝潢設計遊戲，考驗你的配色美感！（iPhone, Andorid）

在現實的世界中，我們也許沒有辦法擁有真正屬於自己的房子，或者因為預算考量、家人的意見等等沒辦法隨心所欲的裝飾自己的家，，

但在「Redecor」裡，絕對可以滿足你對室內裝潢設計的各種慾望！

「Redecor」是一款室內裝潢設計遊戲，玩家將在遊戲中為各種真實的場景進行重新裝潢的工作，可充份考驗玩家的配色美感，盡情的發揮個人創意，從整個壁面、櫥櫃、家具、燈飾，到抱枕、床被甚至是牆上的掛畫、浴室的毛巾等，全都可以依照喜好來進行調整。

把自己當做是一位專業的室內設計師，每一個設計案件都有時間限制，只要在限時內完成的裝潢作品就可以參與評比，而每位設計師玩家也都是評審的一員，可以為其他設計師的作品進行投票，當評比結束後就能知道自己的設計風格是否被大部份的人喜愛囉！

透過設計與評比，可以賺取遊戲中需要的鈔票，而鈔票將可以用來購買更多不同樣式的裝飾品、油漆、壁紙、地磚等，在設計裝潢時就能有更大的發揮空間唷！喜歡室內設計的朋友，一起來玩看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Redecor 軟體語言：英文 開發人員：Reworks Oy 官方網站：https://redecor.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

第一次進入遊戲時，點擊「Design」然後就可以從第一個教學設計案開始，學習如何進行裝潢工作。點入「Enter」吧！





展開設計案可查看相關的介紹與說明，往下還可以看到完成時可獲得的報酬與評比後可獲得的獎金與獎品。再次按下「Enter」即可進入場景。





在上方的場景中會標示出多個「○」，代表是需要裝潢的項目，點選後，下方就會出現可使用的材料選項。





選擇材料後，就可以在上方看到套用後的效果。





一一將需要裝潢的項目都處理好後，就可以點擊右上角的「Done」，這邊可看到這次的設計所需花費的總金額，按下「Submit」後，就可以提交作品。





作品將會開始進行投票，點擊「Continue」即可獲得此次設計的報酬。





了解如何裝潢設計後，就可以開始挑戰其它的設計案囉！每次設計時，都只可以保留兩個暫時參考的項目，會加上「吊牌」來標示，當確定想要該項目後，可先花錢購買，每個項目單次購買都可使用 5 次。





在上方可切換到「Completed」，這邊可看到自己所有已完成的作品，點入「View Results」就可以查看評比結果，並依所獲得的名次給予獎金與獎品。









還可以看到其它設計師玩家的作品與得分。每個作品在完成後都需要一段時間才會評比完成，在作品下方可看到所需的時間，到時才能看到結果。





有空時，可點入下方的「Vote」為其他設計師的作品進行評比，每次會給兩個相同場景的作品，為你喜歡的作品投下一票即可看到目前的投票狀況。





每回合需投下多個作品，完成一整個回合的投票將可以獲得一些獎勵。





在最下方切換到「星星」可查看任務，完成即可獲得獎勵。切換到「購物車」則可以領取每日的禮物盒，也可以用現金購買其它的材料包唷！