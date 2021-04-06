[iPhone 使用技巧] 如何將 App 從桌面隱藏？隱藏後如何還原/刪除？

在 iPhone 安裝 App 之後，都會自動新增到桌面上，一大堆的 App 除了可以用資料夾來做整理外，，

某些 App 可能放在桌面使用的需求並不大，像是 Widget 小工具類的 App，大多都透過小工具就能進入主程式，所以就不需要再放在桌面佔位子了。

對於這些 App 我們就可以利用 iPhone 提供的「從主畫面移除」選項，將它們從桌面隱藏起來。這些被隱藏起來的 App 就會保留在「App 資料庫」中，之後如果需要將它們還原到桌面或是想刪除的時候，就可以到「App 資料庫」中來處理。

因為隱藏 App 的方式與「刪除」桌面 App 是一樣的，有些朋友也許會遇到是想刪除但卻不小心按到「從主畫面移除」的狀況，這種時候也只要到「App 資料庫」中找到該 App 就可以刪除囉！實際上的做法，可以參考下方的說明。

如何從桌面隱藏 App：

打開 iPhone 桌面後，長按想要隱藏的 App 圖示，接著選擇「移除 App」，再選擇「從主畫面移除」。

如何還原/刪除隱藏的 App：

第1步 將桌面持續向左滑，最後就可以切換到「App 資料庫」，這邊就可以找到所有安裝的 App。





第2步 逐一在資料夾中尋找或是使用關鍵字搜尋，找到想要還原或刪除的 App，一樣長按後，就可以看到「加入主畫面」或是「刪除 App」的選項囉！