Twisted Cake 考驗反應力的蛋糕製作遊戲（Android）

現實生活中製作一個蛋糕需要好多繁複的步驟，不過在「Twisted Cake」這款蛋糕製作遊戲裡，將可以體驗前所未有的速度與緊張感！只要單擊就能控制麵糊發射器，，

在自動旋轉的蛋糕盤上成功繞出一個又一個圓環就能製作出漂亮又有質感的多層次蛋糕。

不過遊戲總是這樣，怎麼可能會讓玩家們那麼好過呢？在蛋糕盤上會出現一些障礙物，在發射麵糊時必須小心閃避這些障礙物，當障礙轉過來時，就必須停止發射麵團，若不慎碰到，該關卡就必須重新開始。

每個關卡都必須製作 3 個以上的蛋糕才可過關，遊戲的難度將會越來越高，蛋糕盤的旋轉速度除了會越來越快之外，偶爾還會忽快忽慢，或是突然反轉，整個就是讓人措手不及的存在！遊戲雖然看起來很簡單，不過卻有讓人越玩越上癮的魅力哦！想玩點小遊戲的朋友可以來試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Twisted Cake 軟體語言：英文 開發人員：Fetisenko 官方網站：http://fetisenko.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Twisted Cake」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點擊下方的發射器就可以發射麵團到蛋糕盤上，蛋糕盤會自動旋轉，成功繞出一個完整的環就可以再接著繞下一圈，但必須小心避開白色的障礙物。





全部的環都繞完後，就可以按下按鈕幫蛋糕噴上美麗的外層囉！









每一個關卡都必須製作多個蛋糕，才能進入下一關。





萬一在其中的小關撞到障礙物而失敗，就必須再從第一小關重新挑戰哦！