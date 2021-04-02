[限時免費]「Expenses OK」免解鎖螢幕就能快速記帳（iPhone）

記帳就跟寫日記一樣，對某些人來說就是一種很困難執行的事情，總是頭燒燒，，

「Expenses OK」是一款可以不用解鎖 iPhone 螢幕就能快速記帳的工具，只需要將其加入 Widget 小工具中，就可以在需要的時候立即記帳，不用解鎖螢幕再找到記帳 App，才能打開記帳，絕對讓你沒有偷懶的理由！

除了支援小工具的使用外，其本身記帳的步驟也很簡單，只要輸入金額、選擇消費分類，就可以完成記帳，整個簡單到爆炸！程式本身就有預設幾個消費分類，如果覺得不合用或是不敷使用的話，都可以自行編輯修改或是新增。

另外程式也有提供日、週、月、年的圖表分析，可方便掌握自己的消費狀況，並可進一步將記錄匯出為 CSV 檔，無論是要備份保存或是後續要做更完整的分析也都沒問題哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Expenses OK 軟體語言：英文 開發人員：Mobion LLC 官方網站：http://mobion.biz/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Expenses OK」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

修改或新增分類：

第1步 開啟程式後，預設的消費分類都是英文名稱，向左滑動後，點入「All categories」就可以編輯或新增需要的分類。





第2步 點擊想要編輯的分類，就可以修改名稱或是更換 Icon 與顏色。





第3步 點擊右上角的「＋」就可以新增分類，有許多的不同的 Icon 與顏色可以選用哦！









第4步 如果想要將同類型的分類以群組管理的話，可長按分類選項後，將其與要合併的分類重疊，就可以將它們加入同一個群組分類中。例如下圖，可將「早餐」、「午餐」先重疊後新增一個「食物」的群組，然後再將「晚餐」拖曳到「食物」群組中即可。











記帳的方法：

第1步 如果是當天的消費，直接輸入金額、選取分類即可完成記帳。若想要補記其它天的消費，可先點擊右側的「日曆」選擇日期，或是在記帳後，再點入該筆消費修改日期。









第2步 如果想要備註一些文字內容，可點擊右側的「對話泡泡」，輸入文字後，再按下消費分類，備註文字就會一併被記錄下來了。







圖表分析 & 其它功能：

第1步 點擊右上角的「圓餅圖」可查看消費分析圖表，在上方可切換日、月、年，點擊日期可切換其它需要查詢的期間。點擊右側的「齒輪」可將「月」改為「週」。





第2步 點擊左上角的選單鈕，可設定密碼，展開「More」就可以使用匯出 CSV、備份與同步等功能。







新增小工具：

第1步 將手機移動到螢幕最左側的 Widget 小工具區塊後，點擊「編輯」再點入「自訂」。





第2步 在列表中找到「Expenses OK」，點擊前方的「+」將其加入小工具區塊。之後就可以不需解鎖 iPhone，直接滑到左側的小工具就能記帳囉！