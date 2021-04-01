「1888」仿拋棄式相機，帶你拍出滿滿的復古感（iPhone）

以前手機還沒有拍照功能的時候，出遊時有些朋友都會買那種拋棄式的底片相機來記錄旅行的回憶，一台相機大概都可以拍個二、三十張的照片，，

拍出來的照片依底片特性的不同，產生的效果也都不一樣。

不過使用這種即可拍的相機拍照，都必須將底片都拍完才可以沖洗照片，而沖洗照片又需要等待時間，無法立即看到成果，在這個速食的時代，實在讓人等不及啊！如果喜歡即可拍相機拍出來的照片，又想要可以快速的拿到照片的話，就利用「1888」來拍照吧！

「1888」是一款仿拋棄式相機的拍照 App，預設只可以從小小的觀景窗進行取景構圖，如果不習慣透過那麼小的範圍拍照，還是可以切換成全螢幕來取景的唷！拍完照後不用任何的等待，可直接在相簿中看到成果，如果想要更有特色，還能開啟「漏光效果」，這樣在拍照時就會隨機的加入漏光特效，獲取更獨特的照片。

使用「1888」來拍照，會自動在照片的右下角壓上拍照日期，整體色調也相當有復古的感覺，程式甚至還有提供付費沖印寄送的服務，不過我想在台灣的話，也許還是自己拿去照相館印出來會比較快唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：1888 軟體語言：英文 開發人員：DLGAMG Enterprises, LLC. 官方網站：https://www.instagram.com/1888app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「1888」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式預設是模擬即可拍相機畫面，只能從小小的觀景窗取景。在右下角可以切換前後鏡頭、控制閃光燈或是切換成全螢幕。點擊右上角的「快門」就能拍照囉！









點入程式裡的「相簿」就可以查看剛剛所拍攝的照片，點擊可查看大圖，並可在下方選擇「Save Photo」儲存到手機相簿中。





點擊上方中間的按鈕可進入設定，這邊就可以調整是否要顯示日期戳、加入漏光效果或是預設全螢幕拍照模式。





所拍的照片都會預設在右下角加上日期戳，下面兩張照片則是加入了漏光效果，提供給大家參考。