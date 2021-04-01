Deep Nostalgia 讓舊照片裡的人像動起來！看看祖先們生動的模樣（驚！

清明節即將到來，在掃墓祭祖的同時，你是否曾好奇過，，

這些無緣見到面的阿公、阿嬤、曾祖父、曾祖母等祖先們生動的模樣？不妨翻翻家裡的相本，找出那些舊照片，上傳到「Deep Nostalgia」這個網站上，就可以透過科技，讓照片中的人像動起來哦！

「Deep Nostalgia」透過深度學習的方式，可針對照片中的人臉進行動畫處理，並且可將其轉換為高品質的影片檔，效果栩栩如生，除了整個頭部會左右搖移外，眼睛的視線也會隨著頭的轉向而移動、適時的眨眼、偶爾還會微笑，整體十分自然。

操作的方式很簡單，只需要將照片上傳即可，不過想要使用這項服務是需要進行註冊的，除了可以選用 Facebook 及 Google 帳號登入外，也可以利用 Email 來註冊，若只是想試玩效果，因為網站並未要求進一步的驗證，所以建議可以搭配臨時 Email 來進行註冊即可，有興趣的朋友可以嘗試看看。

網站名稱：Deep Nostalgia 網站網址：https://www.myheritage.tw/deep-nostalgia

使用方法：

第1步 開啟網站後，點擊「Upload photo」，從電腦裡選取要使用的照片。





第2步 需要先進行註冊登入的動作。可選擇用 Facebook、Google 帳號登入，或是使用 Email 註冊，只要簡單填寫下方的欄位就可以快速註冊，無須驗證。（臨時 Email 可以到這裡找）





第3步 完成註冊登入後，網站就會接續對剛剛所選取的照片進行分析。





第4步 數秒後，就可以看到照片動起來的模樣囉！在左側點擊「Download video」就可以將其保存下來，也可以使用下方的分享方式直接將影片分享出去哦！