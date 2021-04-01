讓手機桌布隨時間自動更換深淺主題～「Auto Dark/Light Wallpaper Scheduler」（Android）

       

現在的手機基本上都有提供淺色與深色主題可選擇，讓使用者可隨喜好或隨時間自動轉換系統選單介面的深淺，這樣無論在日間或夜晚都可以有更好的使用體驗。而手機桌布其實也有類似的使用需求，，

不過大部份的手機都沒有提供相關的功能，如果你有需要的話，可以下載「Auto Dark/Light Wallpaper Scheduler」來搭配使用。

它是一款可以依時間自動更換桌布的工具 App，設定的方式非常簡單，你可以讓程式跟隨系統的預設排程執行桌布的更換動作，或是在程式中設定另一組日夜時程，然後選定深色與淺色模式下各自想要使用的桌布，之後程式就會在指定的時間，自動更換成深色或淺色的桌布囉！

這樣以後就不怕在夜晚時被淺色的桌布閃到眼睛了！不過有個比較麻煩的地方，就是所選用的桌布最好事先裁製成適當的大小，在套用時才不會走鐘哦！有興趣的朋友可以試試看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Auto Dark/Light Wallpaper Scheduler
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Dita Cristian Ionut
  • 軟體性質：免費軟體
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Auto Dark/Light Wallpaper Scheduler」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    使用方法：

    第1步 開啟程式後，先打開右上角的開關，就可以看「Schedule」的部份，預設是跟隨系統的設定。



    第2步 點擊就可以選擇「Custom time」自訂需要的時程。



    第3步 接著往下在「Dark mode wallpaper」設定深色桌布、「Light mode wallpaper」設定淺色桌布，之後程式就會在指定的時間更換桌布囉！

    最後更新：04-01, 2021 上午 10:46

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