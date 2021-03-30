Zoo Tiles 用磚塊對對碰打造夢想中的動物園（iPhone, Android）

       

「Zoo Tiles」是一款結合磚塊對對碰與建設動物園的遊戲，玩家來到一個缺乏管理的動物園，擁有龐大的腹地，，

卻只養了一隻熊貓，各項設施破損不堪，急需一位優良的管理者來恢復動物園的榮景，而你當然就是不二人選啦！

透過在對對碰中贏得「金幣」來整修園區，並新增更多吸引人的設施，在將動物園重新開幕後，就能賺取更多的「鈔票」了！而玩對對碰就需要許多的鈔票，兩者可是息息相關呢！

對對碰遊戲基本上只要不胡亂的按，都不太會有卡關的狀況，就算不小心卡住了，遊戲中也有提供四種道具可以使用，透過達成指定任務可以獲得鈔票外，也有機會能拿到免費的道具唷！當然，道具也可以使用鈔票來購買，總之玩起來算是蠻輕鬆有趣的，喜歡玩對對碰遊戲的朋友可以來試試唷！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Zoo Tiles
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Noodle Games Limited
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    遊戲的畫風十分可愛！點擊「PLAY」即可進入。



    一開始會先讓玩家瀏覽整個園區，並做一些劇情的解說。



    接著就會引導玩家開始修復園區。



    必須修復大門才可以讓動物重新開放，不過修復需要更多的金幣，現在就點擊右下角的按鈕進入對對碰遊戲賺取金幣吧！



    每回進入對對碰都需要花費鈔票，但第一次免費！按下「PLAY NOW」進入。



    點擊想要配對的磚塊，就會移動到下方的位置，集滿 3 個相同的磚塊即可消除。



    依照這樣的做法，將所有的磚塊都清除即可過關。過關後就可以獲得金幣與賺到一些鈔票。



    將大門修復後就可以按下「OPEN ZOO」讓遊客們進入，並賺取門票錢，儲存更多重建動物園的經費！



    遊戲中有許多的主要任務及每日任務，完成就可以獲得獎勵。



    下方的空格只有 7 個，若填滿了還無法消除，就算挑戰失敗，不過隨著遊戲的進行，會陸續的解鎖右側的道具，可在需要的時候使用，可返回上一步、隨機打亂、隨機消除或是清空下方的空格。



    如果磚塊消除的速度夠快，就可以累積左下角的動物能量，集滿後可施展一次魔法，不同的動物會有不同的消除魔法，在緊急時刻相當有幫助哦！

    最後更新：03-30, 2021 下午 4:32

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。