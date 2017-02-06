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[免費] DAEMON Tools Lite v10.5.1 虛擬光碟、映像檔製作掛載工具（支援SPTD）

2017/2/6 更新：軟體版本更新至 10.5.1 最新版(with SPTD 2.11)，新版程式支援 Windows 10 新版作業系統。

DAEMON Tools是個歷史相當悠久的光碟映像檔製作、掛載工具，目前提供的多個版本各有不同軟體特色與使用限制，其中免費的Lite版除了可製作.iso、.mdx與.mds等格式的光碟映像檔之外，更可支援掛載*.iso, *.nrg, *.b5t, *.b6t, *.bwt, *.ccd, *.cdi, *.cue, *.isz..等格式的映像檔，讓我們輕鬆在電腦中模擬最多4台虛擬光碟機，用虛擬光碟機來讀取、執行儲存在硬碟中的CD/DVD光碟映像檔內容。

除了一般的映像檔製作與掛載之外，還可透過SPTD驅動程式的方式模擬各種常見的光碟保護機制，如RMPS、SafeDisc、SecuROM、LaserLock...等等，應該會是遊戲玩家的好幫手。

而DAEMON Tools Lite還提供了一個相當簡單好用的Windows桌面小工具，我們可在面板中看到目前已經掛載的虛擬光碟與映像檔名稱，更可直接在面板上執行掛載、卸除或製作映像檔…等等工作。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：DAEMON Tools Lite
  • 軟體版本：10.5.1
  • 軟體語言：繁體中文（內建多國語言）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：10.6MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.daemon-tools.cc/eng/products/dtLite
  • 軟體下載：按這裡

注意！軟體安裝過程中可能會被安插各種廣告程式、工具列、百度、hao123 等等討厭的廣告或推廣軟體，請小心使用。或者乾脆不要用！你的防毒軟體可能會因此跳出病毒警告！

DAEMON Tools Lite

軟體操作介面：

第1步 安裝DAEMON Tools Lite軟體時，請在「選取元件」視窗中勾選你要安裝或不安裝的項目。否如說「瀏覽器工具列」，如果你的IE瀏覽器已經安裝了太多工具列，這個就可以不用裝了。

安裝

 

第2步 安裝好軟體並啟動之後，桌面右下角會有個DAEMON Tools Lite小圖示，在上面按一下滑鼠右鍵即可出現各種功能與選單。如果想要新增虛擬光碟機，可以在圖示上按右鍵再點「虛擬裝置」然後按「新增 SCSI虛擬光碟機」。

也可直接點虛擬光碟機的裝置名稱，然後按「掛載映像檔」，將映像檔掛載到虛擬光碟機上使用。

01

 

第3步 這是DAEMON Tools Lite的管理介面，我們可以在上面快速載入光碟映像檔、掛載或卸載光碟檔。

02

 

第4步 這是DAEMON Tools Lite的Windows桌面小工具DTGadget，當你新增多個虛擬光碟機的時候，面板上便會多出虛擬光碟機的區塊，我們可以直接從面板上快速執行掛載、卸載、製作映像檔…等等任務。

03

 

第5步偏好設定」視窗中的「進階」選單可設定開啟「進階模擬」功能，可讓DAEMON Tools Lite支援RMPS、SafeDisc、SecuROM、LaserLock...等光碟保護機制的模擬模式，讓大家可以更方便地使用被保護的光碟與映像檔。

04

延伸閱讀：

 

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  1. 溫泉 說道：
    12-07, 2015 at 上午 11:45.27

    新版的內建百度工具欄跟百度瀏覽器跟hao123 實在太棒了…

    回覆
  2. KAZZ 說道：
    08-06, 2014 at 下午 9:44.26

    布萊恩大大，可以建議你將此軟體推薦文章移除嗎? 避免更多人受害，因為現在此軟體綁一個搜尋軟體，而這軟體無法從安裝選項中不裝，裝了之後IE還是其他瀏覽器會被綁架，變成要裝其他軟體才能移除，請幫忙不要讓更多人受害了。

    回覆
  3. 鬼小島 說道：
    07-25, 2014 at 上午 2:27.42

    這東西實在太拉機了 一堆綁架毒 大家千萬別載 快離開吧

    回覆
  4. 訪客 說道：
    05-22, 2014 at 上午 12:05.27

    這個有毒 裝完瀏覽器跟搜尋裂會被綁架

    我用malwarebytes掃出很多病毒…

    回覆
  5. 訪客 說道：
    03-27, 2014 at 下午 2:27.22

    不好意思 我安裝完被一個search的網站綁架了
    想請問一下是否市檔案的問題OTL

    回覆
  6. LOVE 8 說道：
    11-10, 2012 at 下午 7:03.11

    Windows 8 安裝上還是有問題! 疑似是SPTD不相容!

    回覆
  7. 琶袋 說道：
    10-02, 2012 at 下午 9:27.12

    不錯哦！又一個好康的程式，但願我用上手使電腦有更多好用處。

    回覆
  8. 信用貸款 說道：
    03-24, 2011 at 下午 3:10.28

    的確是好用又不佔資源的軟體

    回覆
  9. こなた 說道：
    02-09, 2011 at 下午 7:12.15

    請問一下，為什麼我安裝的時候少很多東西，也沒有WINDOWS小工具？？

    截圖:http://img145.imageshack.us/img145/5459/20110209190857.png

    回覆
  10. 珠海装修公司 說道：
    01-27, 2011 at 上午 10:45.08

    虛擬個主機就更強大了！

    回覆
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