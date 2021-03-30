「掃了再買」商品違規紀錄查詢工具，給自己選擇更好的機會！（iPhone, Android）

在購買東西的時候，除了考慮品牌、價格、品質外，有些消費者也會在意產品本身製造的過程中對於環境的友善程度，，

或是否是良心企業，但巿面上的產品百百種，除了像頂 X、味 X，因為曾發生過重大的新聞事件才能讓大家有印象外，不然一般消費者是很難去知道某個企業或是商品是否有任何的違規紀錄。

綠色公民行動聯盟就著手開發了一款名為「掃了再買」的 App，可以方便消費者在購買的時候，利用手機輕鬆掃描商品條碼，就能立刻查詢企業的違規紀錄，包含累計的裁罰筆數、金額以及最近一次裁罰時間，還可再進一步再看相關的裁罰內容。程式也支援連續掃描的功能，可同時比較多個品牌商品，可在了解這些違規紀錄之後，再決定是否要購買商品。

這些違規紀錄包含空氣污染、水污染、噪音污染、廢棄物清理等環境相關的違規事項，未來開發者還想要加入勞工安全、食品安全的相關資料，不過因為目前這些資訊還不易取得，所以仍然在努力中。

除了使用條碼來搜尋外，程式也有提供關鍵字搜尋及分類選項，可直接查看各種品項是否有違規的紀錄，讓你可以更容易找到良心企業，讓你的每一次消費，都可以做出對世界更好的選擇，而不僅僅是單純的購物行為而已，有興趣的朋友可以一起加入哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：掃了再買 軟體語言：繁體中文 開發人員：綠色公民行動聯盟 官方網站：https://thaubing.gcaa.org.tw/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

一開始使用會有一些程式功能介紹。





正式進入後會預設在「掃描」模式，可直接掃描商品上的條碼，就能立即知道該商品是否有任何的違規紀錄。點擊「更多詳情」可查看更詳細的裁罰內容，或點擊「相關新聞」也可以查看到更多資訊。









在掃描時點開上方的「商品比較」就可以連續掃描多個商品。





點擊下方的「商品比較」就可以查看結果，同時比較不同商品的裁罰紀錄。





在下方可切換到「分類」，可從眾多的分類中查找需要的商品品項。





切換到「搜尋」則可以使用關鍵字來查找特定的商品。