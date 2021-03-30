「掃了再買」商品違規紀錄查詢工具，給自己選擇更好的機會！（iPhone, Android）
在購買東西的時候，除了考慮品牌、價格、品質外，有些消費者也會在意產品本身製造的過程中對於環境的友善程度，，
綠色公民行動聯盟就著手開發了一款名為「掃了再買」的 App，可以方便消費者在購買的時候，利用手機輕鬆掃描商品條碼，就能立刻查詢企業的違規紀錄，包含累計的裁罰筆數、金額以及最近一次裁罰時間，還可再進一步再看相關的裁罰內容。程式也支援連續掃描的功能，可同時比較多個品牌商品，可在了解這些違規紀錄之後，再決定是否要購買商品。
這些違規紀錄包含空氣污染、水污染、噪音污染、廢棄物清理等環境相關的違規事項，未來開發者還想要加入勞工安全、食品安全的相關資料，不過因為目前這些資訊還不易取得，所以仍然在努力中。
除了使用條碼來搜尋外，程式也有提供關鍵字搜尋及分類選項，可直接查看各種品項是否有違規的紀錄，讓你可以更容易找到良心企業，讓你的每一次消費，都可以做出對世界更好的選擇，而不僅僅是單純的購物行為而已，有興趣的朋友可以一起加入哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：掃了再買 軟體語言：繁體中文 開發人員：綠色公民行動聯盟 官方網站：https://thaubing.gcaa.org.tw/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
操作畫面：
一開始使用會有一些程式功能介紹。
正式進入後會預設在「掃描」模式，可直接掃描商品上的條碼，就能立即知道該商品是否有任何的違規紀錄。點擊「更多詳情」可查看更詳細的裁罰內容，或點擊「相關新聞」也可以查看到更多資訊。
在掃描時點開上方的「商品比較」就可以連續掃描多個商品。
點擊下方的「商品比較」就可以查看結果，同時比較不同商品的裁罰紀錄。
在下方可切換到「分類」，可從眾多的分類中查找需要的商品品項。
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切換到「搜尋」則可以使用關鍵字來查找特定的商品。